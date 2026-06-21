В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил закрепить 31 декабря как выходной день на законодательном уровне. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению депутата, это позволит отказаться от ежегодных искусственных переносов. Он отметил, что в этом и следующем году 31 декабря будут нерабочими, но каждый раз это достигается переносами. Чтобы решить вопрос раз и навсегда, нужно зафиксировать дату законодательно. Для сохранения баланса рабочих и нерабочих дней Нилов предложил перенести 8 января на 31 декабря.
Производственный календарь на следующий год пока не утвержден, работа над ним ведется в правительстве. Нилов добавил, что при необходимости продолжительность новогодних праздников можно будет увеличить до восьми-девяти дней за счет совпадения с выходными.
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