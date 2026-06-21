В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

21 июня 2026, 07:28

Депутат Нилов предложил сделать 31 декабря постоянным выходным днем

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил закрепить 31 декабря как выходной день на законодательном уровне. Его слова приводит РИА Новости.