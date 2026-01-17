Андрей Воробьёв: более 200 мест для крещенских купаний оборудуют в Подмосковье

17 января 2026, 16:22

оригинал Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьёва @vorobiev_live

Свыше 200 мест для крещенских купаний будет оборудовано в Подмосковье в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





По его словам, большинство мест для крещенских купаний будут открыты вечером 18 января и продолжат работу до конца дня 19 января.





«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — добавил глава области.