Андрей Воробьёв: более 200 мест для крещенских купаний оборудуют в Подмосковье
Свыше 200 мест для крещенских купаний будет оборудовано в Подмосковье в 2026 году. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, большинство мест для крещенских купаний будут открыты вечером 18 января и продолжат работу до конца дня 19 января.
«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — добавил глава области.
Он отметил, что в ночь на Крещение общественный транспорт в регионе будет работать до трёх часов, чтобы люди могли без проблем добраться до купелей. Воробьёв заявил, что на всех официальных купелях будут присутствовать спасатели, полицейские и медицинские бригады.
Губернатор региона подчеркнул важность обеспечения безопасности во время крещенских купаний. Он рекомендовал выбирать только специально оборудованные и организованные места для купания.