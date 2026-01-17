17 января 2026, 10:10

Фото: iStock/ Talashow

В народном календаре 18 января отмечается Крещенский сочельник — строгий день подготовки к празднику Крещения Господня. В отличие от шумных Святок, это время молитв, поста и сосредоточения. Народное название «Голодный вечер» подчёркивает главное: до первой звезды или освящения воды еду не вкушают. Этот вечер — духовный мост от зимнего веселья к торжеству, напоминающему о крещении Христа в реке Иордан. О традициях, запретах и приметах дня — в материале «Радио 1».





Содержание История и духовный смысл праздника Традиции дня Что не дозволяется делать в канун Крещения Приметы



История и духовный смысл праздника

Фото: iStock/ Edijs Kalekaurs

Традиции дня

Фото: iStock/ Koval Nadiya

Фото: iStock/ aphonua

Что не дозволяется делать в канун Крещения

Фото: iStock/ Silivonochka

Возбраняется ссориться, использовать бранные слова и поддаваться дурным мыслям. Считается, что это оскверняет благодать праздника и может «испортить» святую воду.

Считается, что это оскверняет благодать праздника и может «испортить» святую воду. Нельзя проводить гадания. Церковь расценивает ворожбу как тяжкий грех и обращение к тёмным силам. Хотя в народе гадания часто продолжались вплоть до сочельника, с канонической точки зрения период для них заканчивался 17 января.

Церковь расценивает ворожбу как тяжкий грех и обращение к тёмным силам. Хотя в народе гадания часто продолжались вплоть до сочельника, с канонической точки зрения период для них заканчивался 17 января. Запрещается одалживать деньги или выносить из дома какие-либо ценности. По приметам, такие действия сулят убыток и могут привести к финансовым проблемам в наступившем году.

По приметам, такие действия сулят убыток и могут привести к финансовым проблемам в наступившем году. Н е стоит организовывать шумные пиршества с распитием спиртного. Этот день предназначен для смирения, тихой молитвы и созерцания, а не для увеселений.

Этот день предназначен для смирения, тихой молитвы и созерцания, а не для увеселений. Не рекомендуется выполнять тяжёлую хозяйственную работу (шить, стирать, заниматься ремонтом), чтобы ничто не отвлекало от духовного настроя.

Приметы