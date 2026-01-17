Крещенский сочельник 18 января: как очистить дом и душу святой водой, завершить Святки и подготовиться к великому празднику
В народном календаре 18 января отмечается Крещенский сочельник — строгий день подготовки к празднику Крещения Господня. В отличие от шумных Святок, это время молитв, поста и сосредоточения. Народное название «Голодный вечер» подчёркивает главное: до первой звезды или освящения воды еду не вкушают. Этот вечер — духовный мост от зимнего веселья к торжеству, напоминающему о крещении Христа в реке Иордан. О традициях, запретах и приметах дня — в материале «Радио 1».
История и духовный смысл праздникаИзначально в христианской традиции события Рождества Христова и Крещения Господня составляли единый праздник, именуемый Богоявлением. В эту дату вспоминали о пришествии Спасителя в мир. Разделение этих значимых дат произошло приблизительно в V столетии. Промежуток от 7 до 18 января, образовавшийся между ними, стал называться Святками. Таким образом, Крещенский сочельник служит завершением святочного периода и духовным рубежом, открывающим новый этап в годичном круге богослужений.
Главный смысл этого дня заключается в собранности и воздержании, которые помогают христианам внутренне настроиться на воспоминание великого евангельского события — крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Согласно Писанию, именно тогда миру явилась вся Святая Троица: Сын Божий во плоти, голос Отца с небес и Дух Святой, сошедший в виде голубя. Отсюда происходит второе название праздника — Богоявление.
Традиции дняНа протяжении столетий в канун Крещения сложился целый пласт традиций, в которых переплелись церковные предписания и народная мудрость.
В этот день верующие придерживаются строгого поста. Пищу не вкушают до момента, когда на вечернем небе появляется первая звезда. Разговение начинается с особого блюда — сочива (кутьи), олицетворяющего духовную радость и будущее процветание. Основу сочива составляют отваренные зёрна пшеницы, риса или ячменя, которые смешивают с мёдом, маковым молочком, орехами и сушёными фруктами. К столу также подают другие постные яства: тушёные овощи, грибы, бобовые и традиционный взвар из сухофруктов. По обычаю, количество блюд на столе должно быть нечётным.
Центральным церковным действом в сочельник является первое освящение воды, которое именуется «великим» (второе совершается непосредственно в праздник 19 января). Вода, освящённая в оба эти дня, носит название Великой агиасмы (святыни) и, по учению церкви, обладает одинаковой благодатной силой. Эту воду с благоговением хранят в течение всего года. Её пьют на голодный желудок вместе с молитвой, а также используют для окропления жилищ, хозяйственных построек и домашнего скота, призывая таким образом благословение и защиту на всё в доме.
Для православных верующих важно присутствовать на особом праздничном богослужении, состоящем из Великой вечерни и Литургии. Это время посвящается внутреннему сосредоточению, покаянию и размышлениям над священными текстами. В этот день в своих молитвах верующие чаще всего просят о душевном и телесном здравии, очищении от грехов, благословении на грядущие труды, а также о мире и согласии в кругу семьи.
Погружение в специально прорубленную иордань — это скорее народная, чем строго церковная традиция. Священники напоминают, что само по себе купание не является обязательным и не смывает грехи автоматически. Главная цель освящения природных источников — возможность набрать святой воды. Если же человек принимает решение окунуться, делать это следует с благоговением, на специально подготовленных местах и, безусловно, с учётом состояния своего здоровья, а не в погоне за острыми ощущениями.
Наши предки 18 января нередко посвящали время наведению порядка в доме, избавляясь от старых и ненужных вещей, чтобы встретить праздник в обновлённой и чистой обители. Согласно народным верованиям, в крещенский вечер граница между мирами становится самой тонкой. Для защиты от нечистой силы на дверных косяках и оконных рамах рисовали углём или мелом кресты. Также существовал обычай зажигать лампаду или свечу, которую ставили в миску с освящённой водой для защиты домочадцев от болезней и сглаза.
Что не дозволяется делать в канун КрещенияВ этот день действовали строгие ограничения, основанные как на церковных уставах, так и на бытовых суевериях:
- Возбраняется ссориться, использовать бранные слова и поддаваться дурным мыслям. Считается, что это оскверняет благодать праздника и может «испортить» святую воду.
- Нельзя проводить гадания. Церковь расценивает ворожбу как тяжкий грех и обращение к тёмным силам. Хотя в народе гадания часто продолжались вплоть до сочельника, с канонической точки зрения период для них заканчивался 17 января.
- Запрещается одалживать деньги или выносить из дома какие-либо ценности. По приметам, такие действия сулят убыток и могут привести к финансовым проблемам в наступившем году.
- Не стоит организовывать шумные пиршества с распитием спиртного. Этот день предназначен для смирения, тихой молитвы и созерцания, а не для увеселений.
- Не рекомендуется выполнять тяжёлую хозяйственную работу (шить, стирать, заниматься ремонтом), чтобы ничто не отвлекало от духовного настроя.
Приметы
- Погода, установившаяся 18 января, считалась предвестником погоды на предстоящую Масленицу. Метель в сочельник указывала на снежную и ветреную масленичную неделю.
- Если в этот день дул настойчивый южный ветер, это предрекало дождливое и ненастное лето с частыми грозами.
- Щедрый снегопад или пушистые крупные снежинки в Крещенский сочельник сулили богатый урожай хлеба в будущем сезоне. Бесснежный день, напротив, предвещал неурожай.
- Деревья, густо покрытые снежными шапками, предсказывали обилие лесных орехов и ягод летом.
- Если канун Крещения совпадал с полнолунием, крестьяне ожидали бурного и высокого разлива рек по весне.