Юрист сообщила, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта

14 июня 2026, 08:12

Земскова: россияне могут иметь два загранпаспорта, если они разных образцов

Фото: iStock/Andrey Tishin

Россиянам можно иметь сразу два действующих загранпаспорта. Об этом сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России, юрист Галина Земскова.