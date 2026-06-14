Юрист сообщила, можно ли россиянам иметь сразу два загранпаспорта
Россиянам можно иметь сразу два действующих загранпаспорта. Об этом сообщила РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России, юрист Галина Земскова.
ГУВМ МВД официально разрешает иметь два действующих загранпаспорта, один из которых должен быть биометрическим (нового образца), пояснила она.
По её словам, оба паспорта юридически равнозначны. Тем не менее, для минимизации рисков при международных поездках предпочтительнее использовать биометрический паспорт нового образца. Это обусловлено его соответствием современным международным стандартам, заключила Земскова.
Ранее в МИД России посоветовали россиянам оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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