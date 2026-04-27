Россиянам рассказали, куда выгодно отправиться на майские праздники

27 апреля 2026, 10:45

Турэксперт Кодякова: отдых в Турции выйдет россиянам дешевле, чем в Сочи

Гендиректор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова сравнила Турцию и Сочи и сообщила: бюджетная поездка в мае на турецкий курорт обойдётся паре от 100 до 105 тысяч рублей.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что Турция выгоднее Сочи, поскольку турпакет включает перелёт.

«Куда рвануть в мае — в Сочи или Турцию? Честно сравниваем по трём параметрам. Цены. На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в отель четыре звезды «всё включено» на 10 ночей стартует от 117 тыс. рублей. Сочинская «четвёрка» на те же даты — от 137 тыс. рублей», — заявила Люсинэ.