Россиянам рассказали, куда выгодно отправиться на майские праздники
Турэксперт Кодякова: отдых в Турции выйдет россиянам дешевле, чем в Сочи
Гендиректор «Центра Туризма и Отдыха» Люсинэ Кодякова сравнила Турцию и Сочи и сообщила: бюджетная поездка в мае на турецкий курорт обойдётся паре от 100 до 105 тысяч рублей.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметила, что Турция выгоднее Сочи, поскольку турпакет включает перелёт.
«Куда рвануть в мае — в Сочи или Турцию? Честно сравниваем по трём параметрам. Цены. На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в отель четыре звезды «всё включено» на 10 ночей стартует от 117 тыс. рублей. Сочинская «четвёрка» на те же даты — от 137 тыс. рублей», — заявила Люсинэ.Кодякова подчеркнула: преимущество Турции в мае — тёплая погода. На побережье Антальи воздух прогревается до +28 градусов. Вода в конце мая достигает комфортных плюс 22–24 градусов. Сочинский аэропорт в мае работает с перебоями. Турция в этом плане работает стабильнее. Прямой перелёт из Красноярска в Анталью занимает около шести часов.