Пропавшая на Валааме россиянка-паломница не могла покинуть остров самостоятельно
Пропавшая на Валааме 36-летняя россиянка Наталья Простакова не могла покинуть остров самостоятельно. На это есть ряд причин, объяснили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Карелии.
До ближайшего города Сортавала по прямой насчитывается не менее 40 километров по льду Ладожского озера. 2 февраля, в день исчезновения жительницы Екатеринбурга, никакого транспорта, кроме монастырского, на острове не было.
Напомним, что женщина приехала на остров после сложных отношений. Около полугода она жила в монастыре послушницей, однако две недели назад Простакова ушла в неизвестном направлении после вечерней службы. Ее маршрут остается неизвестным, в своей комнате паломница оставила вещи и документы.
Поисковики прочесывают остров и окрестности с помощью судна на воздушной подушке, тепловизора и беспилотников. К ним присоединились местные жители и монастырская братия. Добровольцы изучили большой объём записей с камер видеонаблюдения, но пока никаких зацепок нет.
