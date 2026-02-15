Пропавшая на Валааме россиянка-паломница не могла покинуть остров самостоятельно

15 февраля 2026, 00:30

«ЛизаАлерт»: Пропавшая на Валааме паломница Простакова не могла покинуть остров сама

Фото: iStock/lolostock

Пропавшая на Валааме 36-летняя россиянка Наталья Простакова не могла покинуть остров самостоятельно. На это есть ряд причин, объяснили ТАСС в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Карелии.