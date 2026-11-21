21 ноября 2026, 07:13

Юрист Воропаев: водители могут не возить с собой бумажный полис ОСАГО

Фото: iStock/anyaberkut

Автоюрист Лев Воропаев рассказал россиянам, можно ли ездить с электронным ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.