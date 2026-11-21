Россиянам рассказали, можно ли ездить с электронным ОСАГО
Автоюрист Лев Воропаев рассказал россиянам, можно ли ездить с электронным ОСАГО. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно текущему законодательству, если вы оформили полис ОСАГО в электронном виде, вам не обязательно иметь при себе его бумажную копию. Верховный суд в начале лета подтвердил соответствующее право автовладельцев, отметил специалист. Тем не менее Воропаев советует всё же иметь при себе бумажную версию полиса, чтобы избежать возможных проблем.
ОСАГО представляет собой вид страхования гражданской ответственности водителей. Основная цель этого полиса — обеспечить компенсацию ущерба пострадавшим в случае, если водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия. По общему правилу, каждый владелец транспортного средства, допущенного к участию в дорожном движении, обязан иметь действующий полис ОСАГО. Это требование распространяется как на частных лиц, так и на организации, владеющие автомобилями.
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