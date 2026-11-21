21 ноября 2026, 06:10

Роспотребнадзор рекомендовал повысить дневной сон в детсадах до трех часов

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Роспотребнадзор пересмотрел нормативы сна для дошкольников и рекомендовал повысить продолжительность дневного отдыха в детских садах на полчаса. Обновленные методические рекомендации ведомства приводит ТАСС.