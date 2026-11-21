Роспотребнадзор предложил изменить дневной сон в детсадах
Роспотребнадзор пересмотрел нормативы сна для дошкольников и рекомендовал повысить продолжительность дневного отдыха в детских садах на полчаса. Обновленные методические рекомендации ведомства приводит ТАСС.
В материале говорится, что для детей от года до семи лет дневной сон должен длиться от 2,5 до трех часов. Общая суточная продолжительность сна для малышей до года должна составлять не менее 14-15 часов, а для воспитанников от года до семи лет — 12-12,5 часа.
Раньше, согласно рекомендациям 2021 года, детям от года до семи лет на дневной сон отводили 2-2,5 часа. Теперь этот норматив вырос на полчаса. Как отмечают в ведомстве, эти изменения необходимы, чтобы дети лучше восстанавливали силы в течение дня и укрепляли здоровье.
До этого Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для производства готовой еды.
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