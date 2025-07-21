Подмосковных водителей попросили отказаться от поездок из-за непогоды

21 июля 2025, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В подмосковной ГАИ водителей попросили по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Сегодня в Московской области синоптики прогнозируют дожди, ливни, местами грозы и ветер до 15 м/с.







«Если поездка всё же необходима, сосредоточьтесь на дороге и не отвлекайтесь на телефон. Не паркуйтесь под деревьями и непрочными конструкциями. Строго соблюдайте скоростной режим с учётом погодных условий», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.