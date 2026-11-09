Россиянам рассказали, можно ли пить кофе вечером
Кофеин способен мешать нормальному сну, поскольку блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое сигнализирует мозгу о потребности в отдыхе. В результате засыпание затягивается, сон становится поверхностным, а утром труднее вставать.
Период полураспада кофеина у взрослых в среднем составляет 3–5 часов, но у людей с медленным метаболизмом эффект может сохраняться 6–8 часов и дольше. На скорость выведения влияют генетика, возраст, курение, беременность и прием лекарств.
По данным Общественной Службы Новостей, не следует употреблять кофеин за 6–8 часов до сна, а чувствительным к нему людям увеличить это окно до 10–12 часов. При этом важно учитывать не только кофе, но и чай, колу, энергетики и некоторые лекарства. Понять, мешает ли кофеин именно вам, помогут дневник сна и двухнедельный эксперимент с отказом от кофеина во второй половине дня.
Вечером можно заменить кофе безкофеиновым вариантом, травяным чаем или напитками без кофеина. Если совсем не хочется отказываться от вечернего кофе, стоит уменьшить порцию или перенести его на более раннее время. При сохранении проблем со сном после коррекции потребления кофеина имеет смысл обратиться к врачу.
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