Россиянам рассказали, можно ли пить кофе вечером

09 ноября 2026, 14:53

ОСН: последнюю чашку кофе можно выпивать за 6–8 часов до сна

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Кофеин способен мешать нормальному сну, поскольку блокирует рецепторы аденозина — вещества, которое сигнализирует мозгу о потребности в отдыхе. В результате засыпание затягивается, сон становится поверхностным, а утром труднее вставать.