Врач объяснил, когда можно выпить первую чашку кофе после пробуждения

06 ноября 2026, 07:20

Врач Чермных опроверг миф о том, что кофе нельзя пить сразу после пробуждения

Фото: iStock/iWichy

Здоровым людям необязательно откладывать утренний кофе на полтора часа после подъема. Если напиток не вызывает дискомфорта и не нарушает сон, его можно пить сразу, рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алексей Чермных.