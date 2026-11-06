Врач объяснил, когда можно выпить первую чашку кофе после пробуждения
Здоровым людям необязательно откладывать утренний кофе на полтора часа после подъема. Если напиток не вызывает дискомфорта и не нарушает сон, его можно пить сразу, рассказал гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алексей Чермных.
В беседе с «Газетой.Ru» врач пояснил, что рекомендация подождать 60–90 минут связана с утренним ростом уровня кортизола. Этот гормон помогает организму проснуться, однако убедительных доказательств вреда кофе в такой период нет. Нет и подтверждений, что ранняя чашка обязательно приведет к упадку сил днем. Тем, кому нужно быстро приступить к работе или сесть за руль, специалист не советует специально откладывать напиток. При этом эффект кофеина проявляется не сразу: обычно на это требуется от 15 до 45 минут.
Чермных предложил ориентироваться на собственное самочувствие. После пробуждения можно выпить воды, позавтракать, немного подвигаться и получить дневной свет. Если сонливость проходит без кофе, чашку удобно оставить на время, когда станет сложнее сосредоточиться. Кофе натощак здоровому человеку обычно не вредит и сам по себе не вызывает язву желудка. Однако напиток способен спровоцировать изжогу, тошноту, дискомфорт в животе или учащение стула. При рефлюксной болезни, выраженных симптомах гастрита и повышенной чувствительности врач рекомендует пить его после еды. Некоторым людям помогает меньшая порция, молоко или кофе без кофеина.
Особое внимание стоит уделить общей дозе и времени последней чашки. Кофеин остается в организме несколько часов, поэтому даже напиток за шесть часов до сна способен помешать засыпанию. При бессоннице или поверхностном сне специалист советует ограничиться первой половиной дня и отказаться от кофеина минимум за шесть — восемь часов до отбоя. Для большинства здоровых взрослых верхний ориентир составляет 400 мг кофеина в сутки. При этом чувствительность к нему индивидуальна, а указанное количество не означает, что нужно стремиться именно к такой дозе.
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