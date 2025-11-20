Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе ёлки на Новый год

20 ноября 2025, 15:01

Дизайнер Макарова: искусственная ель должна иметь густую крону и ровную форму

Фото: iStock/Oksana Lomnova

При покупке искусственной новогодней ёлки стоит обратить внимание на ее запах и плотность веток. Об этом рассказала дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова.





По её словам, чем гуще крона и ровнее форма, тем эффектнее будет выглядеть ёлка. У нее также не должно быть резкого запаха пластика и клея.





«Отдельное внимание стоит уделить сочетанию ёлки с интерьером. Если помещение яркое, лучше выбрать ёлку в сдержанных тонах — классическая зелёная ель станет универсальным вариантом, который не конфликтует с пространством и создаёт ощущение праздника», — отметила Макарова в беседе с «Москвой 24».

«Легендарные гирлянды с лампами накаливания, которые так любят за их «теплый» свет, по сути, являются мини-обогревателями. Повесьте такую на сухую живую елку или на тканевую штору, и вы создаете серьезный риск возгорания. Современный и единственно разумный выбор для дома — это светодиодные LED-гирлянды», — пояснил эксперт.