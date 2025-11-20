Россиянам рассказали, на что обратить внимание при выборе ёлки на Новый год
Дизайнер Макарова: искусственная ель должна иметь густую крону и ровную форму
При покупке искусственной новогодней ёлки стоит обратить внимание на ее запах и плотность веток. Об этом рассказала дизайнер интерьера, декоратор Ирина Макарова.
По её словам, чем гуще крона и ровнее форма, тем эффектнее будет выглядеть ёлка. У нее также не должно быть резкого запаха пластика и клея.
«Отдельное внимание стоит уделить сочетанию ёлки с интерьером. Если помещение яркое, лучше выбрать ёлку в сдержанных тонах — классическая зелёная ель станет универсальным вариантом, который не конфликтует с пространством и создаёт ощущение праздника», — отметила Макарова в беседе с «Москвой 24».
Она также посоветовала присмотреться к ёлке, будто припорошенной снегом, а также белым, розовым или синим вариантам. Однако стоит заранее продумать, будет ли радовать такой элемент декора на протяжении нескольких лет, поскольку искусственная ель покупается не на один год.
Макарова также рассказала, что на сегодняшний день для компактных квартир в продаже появились ёлки-половинки. Кроме того, можно купить настенные или подвесные варианты. Они актуальны для семей с детьми и животными.
Тем временем эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал «Газете.Ru», что для украшения квартиры на Новый год стоит выбирать светодиодные LED-гирлянды.
«Легендарные гирлянды с лампами накаливания, которые так любят за их «теплый» свет, по сути, являются мини-обогревателями. Повесьте такую на сухую живую елку или на тканевую штору, и вы создаете серьезный риск возгорания. Современный и единственно разумный выбор для дома — это светодиодные LED-гирлянды», — пояснил эксперт.
По его словам, LED-гирлянды практически не нагреваются, потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии и служат десятки тысяч часов. Идеальным решением для декора окон, зеркал и штор являются гирлянды на батарейках. Они абсолютно безопасны, и их можно беспрепятственно вешать на легковоспламеняющиеся материалы, заключил эксперт.