За две недели до календарной зимы Красногорск украсят к Новому году

19 ноября 2025, 18:51

Видео: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Глава Красногорска Дмитрий Волков провёл расширенное оперативное совещание, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Обсуждали актуальные вопросы изменения погоды, работы в режиме повышенной готовности и создания праздничной атмосферы в преддверии зимы.





В ночь на субботу выпал первый снег, что стало поводом для разговора об обеспечении комфорта и безопасности жителей. Были выявлены участки, где необходимо усилить механизированную работу по уборке снега и обработке противогололёдными материалами.

«Отдельная благодарность жителям за своевременные подсказки по уборке и устранению наледи. Особенно это касается отдалённых территорий», – отметил Волков.