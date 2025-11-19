За две недели до календарной зимы Красногорск украсят к Новому году
Видео: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Глава Красногорска Дмитрий Волков провёл расширенное оперативное совещание, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Обсуждали актуальные вопросы изменения погоды, работы в режиме повышенной готовности и создания праздничной атмосферы в преддверии зимы.
В ночь на субботу выпал первый снег, что стало поводом для разговора об обеспечении комфорта и безопасности жителей. Были выявлены участки, где необходимо усилить механизированную работу по уборке снега и обработке противогололёдными материалами.
«Отдельная благодарность жителям за своевременные подсказки по уборке и устранению наледи. Особенно это касается отдалённых территорий», – отметил Волков.До наступления календарной зимы осталось менее двух недель, и за это время планируется украсить территорию округа. Планируется установить свыше 160 новогодних ёлок, в том числе 30 – на общественных пространствах.
В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в Красногорске проведут культурные, спортивные и праздничные мероприятия, в том числе традиционную акцию «Ёлка желаний».
На этой неделе в город приедут участники региональной программы «Герои Подмосковья», проходящие обучение в Мастерской управления «Сенеж». Для них подготовят обширную программу – поделятся опытом, продемонстрируют управленческие практики и особенности работы в округе.