В Дубну привезут ледовое шоу

18 ноября 2025, 18:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Ледовое шоу состоится на катке в Дубне в дни новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Подробности о шоу станут известны в ближайшее время. А праздник в честь начала катаний на коньках назначен на 1 декабря: мероприятия проведут на катках на Молодёжной поляне в парке «Набережная им. Д.И. Менделеева» и на старом футбольном поле спортивного комплекса «Волна».





«В программе интерактивная программа с лазерным и фаер-шоу и мастер-классы», — говорится в сообщении.

«Наступающий 2026 год — юбилейный для Дубны. Нашему наукограду исполнится 70 лет. Сделаем все от нас зависящее, чтобы жители и гости города окунулись в праздничную атмосферу», — отметил глава округа Максим Тихомиров.