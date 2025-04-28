Россиянам рассказали, насколько подорожают стройматериалы в 2025 году

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В мае наблюдается рост цен на строительные материалы из-за высокого спроса. В текущем году ожидается подорожание в пределах 15–20%. Такие данные привёл президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
По его словам, больше всего подорожают отделочные материалы европейских производителей — на 20–25%.
При этом он отметил, что цены на кирпич, газобетон и древесину будут более стабильны и поднимутся на 7–8% в рамках инфляции.
Эксперт также добавил, что в текущем сезоне резкого подорожания строительных материалов не ожидается.
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«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката. Введение жёстких экологических требований к производству вызывает удорожание изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта», — рассказал Кулаков в разговоре с Life.ru.
При этом он отметил, что цены на кирпич, газобетон и древесину будут более стабильны и поднимутся на 7–8% в рамках инфляции.
Эксперт также добавил, что в текущем сезоне резкого подорожания строительных материалов не ожидается.
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Элина Позднякова