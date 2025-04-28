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Россиянам рассказали, насколько подорожают стройматериалы в 2025 году

Рост цен на основные строительные материалы ожидается в пределах 15–20%
Фото: iStock/SergeyZavalnyuk

Фото: iStock/SergeyZavalnyuk

В мае наблюдается рост цен на строительные материалы из-за высокого спроса. В текущем году ожидается подорожание в пределах 15–20%. Такие данные привёл президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
По его словам, больше всего подорожают отделочные материалы европейских производителей — на 20–25%.

«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката. Введение жёстких экологических требований к производству вызывает удорожание изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта», — рассказал Кулаков в разговоре с Life.ru.

При этом он отметил, что цены на кирпич, газобетон и древесину будут более стабильны и поднимутся на 7–8% в рамках инфляции.

Эксперт также добавил, что в текущем сезоне резкого подорожания строительных материалов не ожидается.

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«Душ для психики»: Психолог назвала главное средство, помогающее пережить весеннюю хандру
Психолог Лысакова: слезы — это душ для психики
28 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/finwal

Специалисты утверждают, что люди с 18 до 44 лет сложно воспринимают весенний период, все чаще сталкиваясь с синдромом весенней усталости. Это объясняется активной социальной жизнью, карьерным ростом и поиском личного счастья в весенние солнечные дни.
Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в беседе с «Радио 1» объяснила, что перегрузка и высокая социальная ответственность у людей в весенний период происходит из-за цветения природы.

«Когда все цветет, организму не очень просто справляться физиологически, а тут еще и психологическая тревожность включается. То есть связь физического, телесного и психического, поэтому повышенная тревожность и усталость», — сказала она.

По ее словам, в детстве люди радовались весне из-за беззаботности и мыслей о том, что впереди радостное и теплое лето.

«В 40 лет зачастую начинается кризис переоценки ценностей, понимания своих достижений, и если что-то идет не так, усугубляется потерей работы, разводом, конфликтами, то тревожность неизбежна. Человеку можно погрустить, но не больше двух недель. Если плаксивое грустное состояние перманентно, то это повод записываться к врачу», — отметила психолог.

Она добавила, что во время грусти необходимо плакать, если хочется, потому что это нормальное психологическое очищение.

«Слезы — это как душ для психики», — подчеркнула Лысакова.

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В России для дропперов введут уголовную ответственность
28 апреля 2025, 09:15

Фото: iStock/simpson33

Правительство России разработало поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие уголовную ответственность для лиц, участвующих в обороте банковских карт, используемых в преступных целях. Как сообщает издание «Ведомости», изменения затронут статью 187 («Неправомерный оборот средств платежей»).
Согласно проекту закона, передача банковской карты третьему лицу за вознаграждение повлечет наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 480 часов либо ограничение свободы на срок до двух лет. Если клиент банка самостоятельно проводит сомнительные операции с картой, полученной от преступников, он также понесет ответственность.

Для тех, кто намеренно покупает банковские карты для передачи мошенникам, предусмотрены штрафы до одного миллиона рублей, принудительные работы продолжительностью до четырех лет или лишение свободы на шесть лет. Использование чужой банковской карты или электронного кошелька грозит пятью годами принудительных работ или шестью годами заключения.

К числу запрещенных операций планируется отнести любые переводы или получение денежных средств без достаточных правовых оснований. Документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства 28 апреля текущего года.

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#операции
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В Подмосковье зафиксировали рекордные заморозки
В подмосковных Можайске и Клину зафиксировали рекордные заморозки
28 апреля 2025, 08:54

Фото: iStock/OleJohny

В минувшую ночь в подмосковных городах Можайск и Клин были зафиксированы рекордно низкие температуры, сообщают синоптики. Об этом пишет РИА Новости.
В Можайске минимальная температура воздуха достигла минус 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже предыдущего рекорда, установленного в 1971 году. В Клину температура опустилась до минус 5,9 градуса, что является самым низким показателем для 28 апреля по меньшей мере с начала XXI века.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что последняя неделя апреля в столичном регионе началась с неожиданных заморозков. Однако синоптики уверяют, что это были последние заморозки в нынешнем месяце, и в ближайшие дни ожидается повышение температуры.

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#синоптики
#температура
#майские праздники
#погода
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Во Владивостоке по иску МО арестовали более 60 участков и зданий
28 апреля 2025, 06:58

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Приморского края арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Генпрокуратуры РФ, стремящейся вернуть государству объекты бывшего военного имущества Минобороны, сообщает РИА Новости. Иск был подан 23 апреля к 32 ответчикам, включая местные компании, власти и Росимущество. Судебное заседание назначено на 23 мая.
Генпрокуратура требует вернуть в собственность РФ недвижимость, проданную в разные годы, и компенсировать покупателям их затраты. Арест наложен на объекты, принадлежащие компаниям «СЗ "Бархат"», «Каталея» и другим. Среди третьих лиц в деле числятся «Восточная верфь» и Сбербанк.

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ГП стремится вернуть государству объекты, расположенные на улицах Бархатная, Катерная и в бухте Улисс, где находится катерная стоянка рядом с базой Тихоокеанского флота. Росреестру запрещено проводить регистрацию прав на эти объекты, кроме случаев, связанных с учетом по заявлениям Росимущества.

В марте власти Владивостока потребовали до 1 мая убрать маломерные суда из бухты Улисс для обеспечения безопасности навигации военных кораблей.

Ранее сообщалось, что эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина объяснила россиянам правила особой оплаты труда в майские праздники. Она также напомнила, что работа в выходные и праздничные майские дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере согласно статье 153 Трудового кодекса РФ.

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#1 мая
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«Магнит» заплатит штраф более чем в 200 тысяч рублей за использование песни «Нас не догонят»
Суд обязал «Магнит» заплатить 220 тыс. руб. за использование хита «Нас не догонят»
28 апреля 2025, 06:48

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Арбитражный суд Краснодарского края оштрафовал сеть магазинов «Магнит» на 220 тысяч рублей за незаконное использование 12 песен, включая «Лети за солнцем» и «Нас не догонят», сообщает РИА Новости.
Суд обязал АО «Тандер», дочернее общество «Магнита», компенсировать нарушение авторских прав Российскому авторскому обществу.

«Взыскать с АО «Тандер» (основное операционное дочернее общество «Магнита») в пользу общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей», — сообщается в судебном документе.
Дополнительно сеть выплатит 16 тысяч рублей госпошлины.

Полгода назад этот же суд рассматривал похожее дело, связанное с исполнением песен на праздничном мероприятии у одного из магазинов «Магнита». Детали текущего нарушения не уточняются. Решение направлено на защиту интересов правообладателей.

Ранее сообщалось, что западные СМИ выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена. Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены 26 февраля мертвыми в своем особняке в Санта-Фе, тела пары обнаружили в частично мумифицированном состоянии.

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