Россиянам рассказали, нужна ли справка в бассейн
Оздоровительный бассейн или фитнес-клуб может потребовать медицинскую справку, только если это прописано в условиях договора. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.
По словам эксперта, закон не устанавливает единой обязательной формы медицинской справки, поэтому поликлиника или частная клиника могут выдать заключение в произвольной форме. Обычно такой документ действует шесть месяцев, а с детей дошкольного и младшего школьного возраста чаще требуют справку без исключений.
Халимов отметил, что санПиН 2.1.2.1188-03, который обязывал посетителей предъявлять медицинскую справку с 2003 года, утратил силу с 1 января 2021 года. Новые правила этот вопрос не регулируют, что вызывает путаницу. Однако медосмотр по-прежнему важен. Часть 2 статьи 39 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» требует документ о медосмотре для допуска к занятиям спортом. Порядок осмотра установлен Минздравом приказом от 23 октября 2020 года №1144н, добавил эксперт по фитнесу.
Здесь проявляется юридический нюанс. Данная норма в первую очередь касается организаций, занимающихся спортивной подготовкой, и процесса допуска к нормативам ГТО. В то же время, обычный оздоровительный бассейн или фитнес-клуб взаимодействует с клиентами на основании договора оказания услуг. Требование предоставления справки основывается на внутреннем регламенте учреждения и условиях договора, заключил Халимов.
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