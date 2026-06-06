Россиянам рассказали, нужна ли справка в бассейн

06 июня 2026, 18:40

Халимов: бассейн вправе настаивать на справке, опираясь на свои правила

Фото: iStock/Evgenii Mitroshin

Оздоровительный бассейн или фитнес-клуб может потребовать медицинскую справку, только если это прописано в условиях договора. Об этом «Газете.Ru» сообщил эксперт по фитнесу, совладелец клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.