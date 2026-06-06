Врач напомнила, что нельзя делать при солнечном ожоге

06 июня 2026, 12:13

Врач Никулина: прикладывать лед к солнечному ожогу нельзя

Фото: iStock/Pattarisara Suvichanarakul

Врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье», генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина рассказала, что нельзя делать при солнечном ожоге. Об этом пишет «Газета.Ru».