Врач напомнила, что нельзя делать при солнечном ожоге
Врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье», генеральный директор «Буарон» в России Ирина Никулина рассказала, что нельзя делать при солнечном ожоге. Об этом пишет «Газета.Ru».
Если кожа покраснела, стала болезненной и горячей, необходимо срочно переместиться в тень и охладить её. Для этого можно принять прохладный душ, использовать компрессы или термальную воду. Однако лед применять не рекомендуется, так как он способен усугубить повреждение тканей. В этот период важно употреблять больше жидкости, поскольку кожа при ожоге активно теряет влагу.
Для уменьшения воспаления и ускорения восстановления рекомендуется использовать средства с пантенолом, алоэ вера или легкие увлажняющие кремы, не содержащие спирта и кислот, советует Никулина. Если на коже появились большие волдыри, поднялась температура, возникла тошнота или сильная слабость, следует немедленно обратиться к врачу, так как это может указывать на перегрев организма.
Наиболее безопасно находиться на солнце в утренние часы до 12:00 и после 16:00. В часы максимальной активности ультрафиолетовых лучей лучше оставаться в тени. Даже самые качественные солнцезащитные средства не обеспечивают полной защиты, заключила терапевт.
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