В Госдуме призвали ввести материнскую зарплату

06 июня 2026, 11:26

Депутат Ким предложила выплачивать матерям родительскую зарплату не меньше МРОТ

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Женщинам, занимающимся воспитанием детей, следует выплачивать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом в разговоре с ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.