В Госдуме призвали ввести материнскую зарплату
Женщинам, занимающимся воспитанием детей, следует выплачивать материнскую зарплату в размере не ниже минимального размера оплаты труда. Об этом в разговоре с ТАСС заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.
По мнению парламентария, материнство следует рассматривать как полноценную трудовую деятельность, которая заслуживает признания и поддержки со стороны государства. Ким считает, что женщина, воспитывающая ребенка, выполняет множество обязанностей, связанных с уходом, развитием и воспитанием детей.
Депутат подчеркнула, что такой труд должен быть гарантировано оплачен, так как он вносит значительный вклад в воспитание подрастающего поколения. В настоящее время минимальный размер оплаты труда в России составляет 27 093 рубля.
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