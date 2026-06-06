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Эксперт дал совет, как не ошибиться при выборе кофе

Хилон: кофе всегда нужно покупать в зернах
Фото: iStock/Olga Yastremska

Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, как не ошибиться при выборе кофе. Об этом пишет РИА Новости.



Предприниматель отметил, что лучше всего приобретать кофе в зёрнах. Он объяснил, что производители часто перемалывают кофе перед продажей, чтобы скрыть недостатки зёрен.

По его словам, покупка кофе в зёрнах позволяет более тщательно проверить его качество. Кроме того, Хилон посоветовал собирать как можно больше информации о продукте перед покупкой.

Ранее главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова рассказала, сколько кофе можно пить в жару. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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