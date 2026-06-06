Эксперт дал совет, как не ошибиться при выборе кофе

06 июня 2026, 11:06

Хилон: кофе всегда нужно покупать в зернах

Фото: iStock/Olga Yastremska

Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, как не ошибиться при выборе кофе. Об этом пишет РИА Новости.