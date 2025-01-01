Россиянам рассказали, как безопасно использовать гирлянду в подъезде

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Главная новогодняя ночь позади. Однако украшения в домах будут висеть еще не один день — важно контролировать их расположение во избежание ЧП.
Председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко в беседе с «Радио 1» порекомендовала выключать на ночь гирлянды, располагающиеся в подъезде.
Она напомнила, что нужно проконтролировать, чтобы гирлянды не располагались рядом со светильниками, датчиками дымоудаления и на газовых трубопроводах.
Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области назвали правила управления снегоходом, который в зимние выходные пользуется особенной популярностью.
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«Все зависит от того, где и при каких условиях стоит елка. Но для энергоэффективности, энергосбережения и безопасности я бы выключала гирлянду», — подчеркнула эксперт.
Она напомнила, что нужно проконтролировать, чтобы гирлянды не располагались рядом со светильниками, датчиками дымоудаления и на газовых трубопроводах.
Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области назвали правила управления снегоходом, который в зимние выходные пользуется особенной популярностью.
«Необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах — залог успешного и приятного отдыха», — заверили в ведомстве.
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Анастасия Бондарева