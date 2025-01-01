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Россиянам рассказали, как безопасно использовать гирлянду в подъезде

Эксперт Тыщенко: для безопасности гирлянду в подъезде нужно выключать
Фото: iStock/Daniil Dubov

Фото: iStock/Daniil Dubov

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Главная новогодняя ночь позади. Однако украшения в домах будут висеть еще не один день — важно контролировать их расположение во избежание ЧП.
Председатель Ассоциации многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко в беседе с «Радио 1» порекомендовала выключать на ночь гирлянды, располагающиеся в подъезде.

«Все зависит от того, где и при каких условиях стоит елка. Но для энергоэффективности, энергосбережения и безопасности я бы выключала гирлянду», — подчеркнула эксперт.


Она напомнила, что нужно проконтролировать, чтобы гирлянды не располагались рядом со светильниками, датчиками дымоудаления и на газовых трубопроводах.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области назвали правила управления снегоходом, который в зимние выходные пользуется особенной популярностью.

«Необходимо зарегистрировать его в Гостехнадзоре и получить свидетельство о прохождении техосмотра. Это поможет избежать аварийных ситуаций и получить удовольствие от катания. Кроме того, стоит помнить о соблюдении скоростного режима и требований к экипировке. Безопасность на заснеженных трассах — залог успешного и приятного отдыха», — заверили в ведомстве.


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#эксперт
#безопасность
#выходные
#ёлка
#правила
#новый год
Трамп и Маск станцевали перед Новым годом в поместье Мар-а-Лаго под песню YMCA
01 января 2025, 14:12

Фото: iStock/alexkoral

Избранный президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск перед Новым годом станцевали на вечеринке в имении будущего главы государства Мар-а-Лаго. Кадры с празднования опубликовал политик Бо Лаудон в соцсети Х.
Трамп пригласил Маска на свою новогоднюю вечеринку в поместье во Флориде. Также политик сообщал, что на новогоднем торжестве будет также некий загадочный персонаж по имени Х. Предполагается, что речь идёт о сыне Маска, которого зовут X Æ A-12.

Отмечается, что они станцевали под песню YMCA группы Village People, которую Трамп неоднократно включал в ходе своих предвыборных митингов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск после победы Трампа на выборах переехал в арендованный коттедж на территории поместья Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

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#дональд трамп
#илон маск
#новый год
#праздник
#танцы
#музыка
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Умерла заслуженная артистка РФ Выходцева, озвучившая Софи Лорен и Клаудиу Кардинале
На 91 году жизни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева
01 января 2025, 13:55

Фото: iStock/Tatiana rico

В возрасте 90 лет после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Инна Выходцева. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
Ранее, в октябре, пресс-служба департамента труда и социальной защиты сообщила в беседе с РИА Новости, что Выходцеву экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт в Дом ветеранов сцены имени Яблочкиной.

31 декабря на 91 году жизни артистка скончалась.

Выходцева много лет работала на дубляже зарубежных фильмов. Её голосов говорили Софи Лорен, Стефания Сандрелли, Клаудиа Кардинале и другие мировые звёзды.

Инна Выходцева родилась в Донецке 27 июня 1934 года. В 1957 году она окончила ВГИК. Дебютирована она в фильме «Балтийская слава» режиссёра Яна Фрида в 1957 году. Всего в её фильмографии 165 картин.

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#звёзды
#актриса
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В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
01 января 2025, 13:35

Фото: iStock/megaflopp

В России завершился процесс перехода на оказание медпомощи на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Он был инициирован в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Отмечается, что теперь медицинская помощь (кроме случаев клинической апробации) должна быть организована в соответствии с клиническими рекомендации. Из поправок, принятых в декабре 2023 года, следует, что переходный период для медучреждений по оказанию медпомощи на основе клинических рекомендацией был продлён до 1 января 2025 года.

Ранее замминистра здравоохранения России Евгений Камкин сообщал, что для утверждения готово перечня клинических рекомендаций до конца года на официальном сайте ведомства должны быть размещены не менее 560 рекомендаций. Вместе с тем он подчеркнул, что в Минздраве поддерживают наличие у медиков возможности отклоняться от клинических рекомендаций при необходимости. В таком случае будут собираться консилиумы для принятия решения.

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#минздрав рф
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#правила
#рекомендации
#медицина
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Карты Visa и Mastercard исчерпали сертификат безопасности
01 января 2025, 12:50

Фото: istockphoto/alice-photo

С первого дня нового 2025 года часть карт систем Visa и Mastercard, находящихся во владении россиян, перестанут действовать. Дело в том, что у них истёк срок действия сертификата безопасности.
Операции по ним продолжаются, но возможны сбои при использовании карт в банкоматах. Об этом сообщил представитель Центробанка РФ в разговоре с журналистами РБК. Он рассказал, что Банк России, Национальная система платежных карт и другие российские финансовые организации заранее подготовились к тому, чтобы операции по картам могли проходить без изменений.

Банки еще в октябре получили от Национальной системы платежных карт разъяснения, какие настройки надо провести.

«Большинство банков уже реализовали эти рекомендации на практике, в их инфраструктуре такие карты работают корректно. У отдельных участников рынка существуют индивидуальные особенности работы некоторых терминалов», — заявил председатель Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин.

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#банк
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#банк россии
#рф
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Полный запрет майнинга криптовалют вступил в силу в десяти российских регионах
01 января 2025, 12:47

Фото: iStock/Suphansa Subruayying

С 1 января в десяти российских регионах вступил в силу полный запрет майнинга криптовалют, а ещё в трёх – частичный. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России 23 декабря приняло постановление о запрете майнинга с января 2025 года по март 2031 года в десяти регионах России, а также частичном ограничении майнинга ещё в трёх регионах в каждый отопительный сезон до 2031 года (ежегодно с 15 ноября по 15 марта, кроме 2025 года, поскольку запрет вступил в силу 1 января).

Отмечается, что полностью майнинг запрещён в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Частичные ограничения введены в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии.

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Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января

РЖД с 1 января обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования
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#запрет
#криптовалюта
#правительство
#днр
#лнр
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В новогоднюю ночь в Подмосковье появились на свет 25 детей
01 января 2025, 11:31

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

В ночь на 1 января 2025 года в Московской области появились на свет 25 младенцев. С 00:00 до 08:00 врачи родовспомогательных учреждений Подмосковья помогли появиться на свет 11 девочкам и 14 мальчикам.
Министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что акушеры и персонал родильных домов готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и младенцам безотносительно времени суток, выходных или праздников. Дети не спрашивают, когда им появиться на свет, но врачи Подмосковья всегда готовы помочь появлению новой жизни.

Подробные сведения о системе родовспоможения в Московской области можно получить на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/). Кроме того, в регионе работает Единый call-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Ответы на все вопросы можно получить, позвонив по номеру телефона 8 (800) 550-3003. Разумеется, бесплатно.

В новом 2025 году первым появился на свет мальчик в Воскресенском родильном доме. Он издал первый крик в 00:10 по московскому времени.

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#свет
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РЖД с 1 января обновили правила перевозки животных в поездах дальнего следования
01 января 2025, 11:27

Фото: iStock/Solovyova

Холдинг «Российские железные дороги» (РЖД) с 1 января 2025 года обновил правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Об этом сообщил замгендиректора «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) Станислав Зотин, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что теперь пассажиры могут перевозить животных в купе повышенной комфортности без выкупа всех мест (всего из четыре). Также в стоимость билета в вагон повышенной комфортности входит питание, постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки и журналы.

При этом уточняется, что нововведения действуют только в отношении маленьких животных, перевозимых в переноске. Для крупных собак действуют прежние правила с выкупом всего купе. Однако теперь для них требуется отдельный билет, который оформляется бесплатно.

Также теперь пассажиры могут заранее знать, что рядом с ними будет ехать другой пассажир с питомцем. При покупке билетов будет доступна функция, указывающая на выкупленные места с животными – они будут выделены тёмно-серым цветом.

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#правила
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В России сократили срок пребывания иностранцев без виз
Максимальный срок пребывания иностранцев в России не превысит 90 дней
01 января 2025, 11:06

Фото: iStock/Prostock-Studio

Максимальный срок пребывания иностранцев в России с 1 января не сможет превышать 90 дней в течение года. Соответствующие поправки внесены в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Отмечается, что нововведение касается иностранцев, пребывающих в страну в безвизовом порядке.

Ранее такая категория иностранцев могла находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Теперь этот срок увеличивается до одного года с сохранением прежнего количества дней.

В МВД уточнили, что условия не распространятся на иностранцев, прибывших в Россию для получения образования, оформивших патент, трудовые отношения с работодателем или имеющих иной правовой статус.

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Пенсии, налоги, маткапитал, МРОТ: что изменится с 1 января
Правила оплаты налогов, пенсий и штрафов изменятся в России с 1 января
01 января 2025, 10:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 января 2025 года вступают в силу изменения, связанные с оплатой налогов, пенсиями, штрафами и пособиями на детей. Об этом сообщает РИА Новости.
МРОТ

В наступившем году повышается минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составил 22 440 рублей вместо прежних 19 242 рублей. Уточняется, что это сумма без премий, «северных» надбавок и компенсации за переработку в выходные и праздничные дни.

Повышение МРОТ коснётся более четырёх миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.

Пенсии

Также была проведена индексация пенсий на 7,3% – такова прогнозируемая инфляция на 2024 год. Однако правительство может поднять показатель, если она окажется выше.

Возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров, которая была приостановлена в 2016 году. При этом в Социальном фонде России предупредили, что в настоящее время работающий пенсионер получает 19 527,94 рубля в месяц, а будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а значит и индексации составит 7,3%. Расчёт индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, соответственно, с учётом всех индексаций.

Уточняется, что в случае увольнения будет произведён перерасчёт с учётом индексаций, пропущенных с 2016 по 2024 год.

Материнский капитал и пособия на детей

С 1 февраля 2025 году размер материнского капитала будет увеличен на 7,3%. Выплата за первого ребёнка составит до 676 398 рублей, за второго и последующих – до 893 835 рублей.

Также семье, которая получила выплату за первого ребёнка, полагается доплата в размере 217 436 рублей после рождения второго.

Кроме того, повышается размер минимального пособия по беременности и родам – 103 285 рублей, а максимальное составил 794 355 рублей за 140 дней. Эта сумма опирается на МРОТ и общий заработок семьи.

Повышаются и пособия для малообеспеченных семей. На ребёнка до 17 лет – от 8600 рублей в месяц, беременным – 9660 рублей, а на ребёнка до трех лет – 17 201 рубль.

Социальные налоговые вычеты

С 1 января предельный совокупный размер расходов на соцнужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь составит 150 тысяч рублей. При этом вернуть можно не более 19 500 рублей.

Также появляется новый вычет для тех, кто прошёл диспансеризацию и сдал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с отличием.

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