Жителям Подмосковья рассказали, на что обратить внимание при покупке пиротехники

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«В МЧС России рекомендуют обращать внимание на несколько ключевых моментов. В инструкции должны содержаться выделенные особым шрифтом предупреждения об опасности использования пиротехники. Необходимо также ознакомиться с ограничениями по условиям обращения, включая безопасную подготовку, запуск и утилизацию», – заявили в ведомстве.
Там добавили, что следует проверить срок годности или гарантийный срок изделия, дату его изготовления. Как отметили в министерстве, наличие информации о сертификации пиротехнического изделия подтверждает соответствие параметров безопасности.
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