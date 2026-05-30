В Роспотребнадзоре рассказали, какие места на теле чаще всего выбирает клещ
Клещ чаще всего присасывается к местам с обильным кровоснабжением и тонкой кожей на теле человека. Об этом сообщила РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
Клещи чаще всего присасываются к коже в области шеи, груди, подмышек, паха и других местах с тонкой кожей и хорошим кровоснабжением, подчеркнула Бабура.
По её словам, при обнаружении присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться к врачу. Специалист определит вероятность заражения и, если потребуется, назначит профилактические меры, включая введение иммуноглобулина для предотвращения инфекции.
