Россиянам рассказали о главных угрозах для квартир во время отпуска хозяев

01 июля 2025, 20:13

«Росгосстрах»: главная проблема в квартире, пока хозяева в отпуске, — потопы

Фото: iStock/JadeThaiCatwalk

Потопы, пожары и кражи становятся главными опасностями, которые могут поджидать квартиры россиян в сезон отпусков. Об этом рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.





Отмечается, что потопы лидируют среди страховых случаев.





«Перед отъездом обязательно стоит проверить состояние труб и перекрыть вводные краны. Это простое действие поможет избежать серьезных последствий в виде испорченного напольного покрытия, мебели и бытовой техники», — порекомендовала Серова в беседе с «Известиями».

«Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и поддельные сайты для распространения заманчивых предложений — «горящие туры», «скидки до 70%», «эксклюзивные путёвки» якобы от крупных и известных компаний», — уточнил Немкин в беседе с RT.