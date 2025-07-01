Россиянам рассказали о главных угрозах для квартир во время отпуска хозяев
«Росгосстрах»: главная проблема в квартире, пока хозяева в отпуске, — потопы
Потопы, пожары и кражи становятся главными опасностями, которые могут поджидать квартиры россиян в сезон отпусков. Об этом рассказала начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.
Отмечается, что потопы лидируют среди страховых случаев.
«Перед отъездом обязательно стоит проверить состояние труб и перекрыть вводные краны. Это простое действие поможет избежать серьезных последствий в виде испорченного напольного покрытия, мебели и бытовой техники», — порекомендовала Серова в беседе с «Известиями».
При этом она добавила, что пожары происходят реже, однако наносят наиболее значительный ущерб. Эксперт предупредила, что нельзя оставлять в розетках электроприборы.
Одной из опасностей для квартиры в отсутствие хозяев Серова назвала кражи. Преступники могут отслеживать соцсети и целенаправленно идти в те квартиры, хозяева которых отправились на отдых. Специалист посоветовала не выкладывать фотографии из отпуска в режиме реального времени и по возможности договориться с соседями о проверке квартиры.
В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин предупредил о росте мошеннической активности, связанной с фейковыми предложениями от имени турагентств.
«Злоумышленники активно используют социальные сети, мессенджеры и поддельные сайты для распространения заманчивых предложений — «горящие туры», «скидки до 70%», «эксклюзивные путёвки» якобы от крупных и известных компаний», — уточнил Немкин в беседе с RT.
Он пояснил, что жертве отправляют ссылку на поддельный сайт, а после ввода данных с карты списывают деньги, но никакой брони не предоставляют.