Мошенники используют команду переадресации как доказательство «прослушки»
Злоумышленники нашли новый способ убедить россиян передать им деньги. Они предлагают проверить телефон с помощью системной команды, а затем выдают результат за признак слежки, рассказали в Т-банке. Об этом сообщает РБК.
Сначала мошенники звонят под бытовым предлогом. Например, предлагают поменять ключи от домофона, забрать посылку или подарок. Во время разговора они пытаются получить код из СМС.
Следом с человеком связывается лжесотрудник госоргана. Он утверждает, что преступники завладели личными данными и оформили доверенность на распоряжение счетами в пользу экстремиста. Для защиты сбережений собеседнику предлагают пройти проверку на поддельном сайте с оформлением государственного портала.
Там жертву просят ввести команду *#62#. После этого на экране появляется номер, который аферисты называют каналом перехвата звонков и сообщений. Под предлогом спасения денег они убеждают человека снять средства со вкладов, взять кредиты и отдать наличные курьеру для перевода на «безопасный счет».
В Т-банке пояснили, что команда показывает состояние переадресации, когда телефон недоступен. Появившийся на экране номер обычно принадлежит голосовой почте или сервису оповещения о пропущенных звонках.
В банке советуют прекращать разговоры о взломе ведомств, угрозе потери денег или уголовных делах. Для проверки информации лучше самостоятельно позвонить в организацию по официальному номеру.
По информации Т-банка, технологии мобильных операторов позволяют выявлять признаки мошенничества по речи и интонации собеседников. При угрозе система предупреждает клиента и прерывает звонок. Среднее время распознавания, по оценке банка, составляет 22 секунды, точность — 99%.
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