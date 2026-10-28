Мошенники используют команду переадресации как доказательство «прослушки»

28 октября 2026, 09:49

Фото: iStock/NanoStockk

Злоумышленники нашли новый способ убедить россиян передать им деньги. Они предлагают проверить телефон с помощью системной команды, а затем выдают результат за признак слежки, рассказали в Т-банке. Об этом сообщает РБК.