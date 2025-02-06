Россиянам рассказали о комплексном онлайн-сервисе «Рождение ребёнка»

Видео: пресс-служба Минцифры РФ
На сайте «Госуслуги» функционирует сервис «Рождение ребёнка», позволяющий в онлайн-режиме оформить документы, связанные с появлением на свет малыша. Видеоинструкцию по использованию этого сервиса сняли специалисты Минцифры РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для использования сервиса в роддоме следует выбрать электронный вариант медицинского свидетельства о рождении (ЭМСР). Его можно оформить на одного из родителей. Документ должен появиться в его личном кабинете. Затем нужно заполнить заявление на регистрацию рождения и отправить заявление второму родителю. После согласования это заявление уйдёт в ЗАГС, где и зарегистрируют рождение», — говорится в сообщении.Затем достаточно записаться в удобное отделение ЗАГС и получить там свидетельство о рождении на бумажном бланке.
После оформления свидетельства о рождении на сайте «Госуслуги» автоматически появится СНИЛС ребёнка и данные о материнском капитале. Малыша можно будет прописать в онлайн-режиме, получить полис ОМС, прикрепить к поликлинике, оформить выплаты и пр.
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