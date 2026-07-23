Россиянам рассказали о лучших городах страны для культурного путешествия

23 июля 2026, 11:24

Эксперт Ticketland Лаврентьева: в РФ туристам доступен разный культурный отдых

Фото: iStock/RAndrey

В городах России туристам предлагают различный культурный отдых, в том числе музыкальные события, знакомство с национальными традициями и исторические фестивали. Об этом рассказала эксперт билетной витрины Ticketland Александра Лаврентьева.





Так, лучшим городом для путешествий любителей музыки является Москва. Именно в столице проходит множество событий разных жанров. А поклонникам оперы можно выбрать Новосибирск. Чтобы окунуться в историческую атмосферу, стоит отправиться в Великий Новгород и Выборг.





«В Великом Новгороде проходят реконструкции, ремесленные мастерские и программы, посвященные Древней Руси и Средневековью. В Выборге устраивают рыцарские турниры, ярмарки, костюмированные представления и музыкальные выступления», — уточнила Лаврентьева в разговоре с «Известиями».