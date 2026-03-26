Россиянам рассказали о максимальном размере страховой пенсии
Максимальный размер страховой пенсии для россиян составляет 67 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
Для получения максимального размера пенсии необходимо иметь 40 лет трудового стажа и постоянно зарабатывать более 250 тысяч рублей ежемесячно. Сафонов отметил, что такая высокая пенсия доступна только в северных регионах страны.
Некоторые профессии предполагают значительно более высокие пенсионные выплаты, но речь идет о социальной пенсии, назначаемой за выслугу лет, а не о страховой.
Так, у летчиков-испытателей пенсия может превышать 100 тысяч рублей при стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также при зарплате не менее 120 тысяч рублей в месяц. Военные могут рассчитывать на пенсию в 100 тысяч рублей только в случае, если они являются генерал-полковниками или генералами армии.
