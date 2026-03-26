Россиянам рассказали о максимальном размере страховой пенсии

26 марта 2026, 12:09

Профессор Сафонов: Максимальная страховая пенсия составляет 67 тысяч рублей

Максимальный размер страховой пенсии для россиян составляет 67 тысяч рублей. Для получения такой выплаты необходимо набрать 400 пенсионных баллов. Об этом в беседе с ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.