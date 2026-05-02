Россиянам рассказали о мошенничестве под предлогом повышения пенсии
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров предупредил о мошеннической схеме под предлогом повышения пенсии.
В беседе с RT эксперт заявил, что схема включает два этапа.
«Первый — сбор валидации, когда через код из СМС (якобы от ПФР) жертва невольно подтверждает вход в свой аккаунт на «Госуслугах» или в банке. По сути, пенсионер сам отдаёт злоумышленникам второй фактор аутентификации. Второй этап — «легитимизация грабежа». Тут под видом секретной операции ФСБ жертву убеждают, что её деньги — государственные, их надо срочно «изъять» и перевести на «безопасный» счёт», — пояснил специалист.Бедеров подчеркнул: никогда не диктовать код из СМС. Любое упоминание ФСБ или финопераций по телефону — маркер мошенничества. Настоящие силовики не решают финансовые вопросы граждан по звонку. При слове «спецоперация» нужно бросить трубку и перезвонить в банк.