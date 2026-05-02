Россиян предупредили о штрафах за пение под гитару
Адвокат Караваев: пение под гитару ночью грозит штрафом до 2 тыс. рублей
Громкие песни под гитару могут привести к штрафу, если они нарушают покой граждан. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Караваев.
По словам юриста, в России отсутствует единый федеральный закон о тишине — этот вопрос регулируют регионы.
«В большинстве регионов ночным временем, когда запрещено нарушать покой граждан, установлен период с 23:00 до 07:00. В эти часы громкая музыка считается нарушением», — отметил адвокат.Караваев добавил, что ответственность за нарушение тишины устанавливают региональные КоАП. Например, в Москве штраф для граждан составляет от одной до двух тысяч рублей, а при повторных нарушениях сумма возрастёт.
