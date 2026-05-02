В Петербурге участникам «Бессмертного полка» запретили проносить пауэрбанки

В Санкт-Петербурге организаторы «Бессмертного полка» объяснили участникам, почему пауэрбанки и бутылки с водой нельзя брать на шествие 9 мая.





Как сообщает «Петербургский дневник», портативные зарядки и даже небольшие бутылки создадут задержки на досмотре: с ними человек не пройдёт в колонне. Телефон лучше зарядить дома.

«Вместе с тем на шествие не стоит проносить флаги, баннеры и древки (кроме официальной символики акции), а также предметы с политическими надписями. Не нужно брать с собой алкоголь, пиротехнику, аэрозольные баллоны и дроны. Кроме того, маршрут не удастся пройти с крупными сумками и рюкзаками, продуктами в стеклянной или открытой упаковке, а также с велосипедами и самокатами», — заявил руководитель петербургского штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.