Россиянам рассказали о насекомых, портящих продукты на кухне зимой
С наступлением холодов проблема кухонных вредителей не исчезает, а обостряется: в отапливаемой квартире создается идеальный микроклимат для их зимовки и размножения. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Дмитрий Сафонов.
Среди таких вредителей специалист выделил пищевую моль, личинки которой заводятся в пачках со специями, какао, муке, сухих завтраках и сухофруктах. Пытаясь добраться до продовольствия, они могут прогрызать тонкий картон и пластик.
Еще одной проблемой являются хлебные точильщики — мелкие жуки, питающиеся мукой, крупой, отрубями, печеньем и сухарями. Они очень плодовиты, и их личинки могут моментально превращать любую крупу в пыль. Кроме того, в крупе, муке и макаронах часто селятся маленькие коричневые жуки с хоботком — долгоносики, которые тоже быстро портят продукты. Не впадают зимой в спячку и рыжие домовые муравьи, или фараоновы, — они обживаются там, где тепло и есть еда.
Чтобы избежать такой напасти, Сафонов советует поддерживать чистоту: не оставлять в свободном доступе пищевых крошек, регулярно пылесосить все углы и щели, сразу вытряхивать мешок после уборки и протирать полки раствором столового уксуса. Также стоит провести ревизию запасов — безжалостно выбросить поврежденное, а продукты сразу после покупки пересыпать из тонкой заводской упаковки в стеклянные или плотные пластиковые контейнеры, закрывая крышками с силиконовыми прокладками.
В шкафы с продуктами можно положить лавровый лист, зубчики чеснока, веточки сухой полыни или гвоздику — насекомые не переносят их резких запахов. Против муравьев лучше всего работают специальные инсектицидные гели: насекомые едят их сами и тащат в гнездо сородичам, тем самым отравляя их.
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