Россиянам рассказали о насекомых, портящих продукты на кухне зимой

16 ноября 2026, 19:40

Биолог Сафонов предупредил об активизирующихся зимой кухонных вредителях

Фото: iStock/Hazal Ak

С наступлением холодов проблема кухонных вредителей не исчезает, а обостряется: в отапливаемой квартире создается идеальный микроклимат для их зимовки и размножения. Об этом «Москве 24» рассказал биолог Дмитрий Сафонов.