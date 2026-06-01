Стало известно, какой симптом отличает мышиную лихорадку от ОРВИ

Эпидемиолог Лопушов перечислил отличия мышиной лихорадки от ОРВИ
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил, что мышиная лихорадка напоминает ОРВИ, однако инфекции отличает один ключевой симптом.
На пресс-конференции в «Татар-информе» врач пояснил, что указанное заболевание трудно отличить на начальном этапе.
«Начальная стадия геморрагической лихорадки с почечным синдромом трудноотличима от ОРВИ. Среди симптомов: головная боль, недомогание и боли в мышцах», — подчеркнул специалист.При этом на второй фазе, в стадии разгара болезни, появляется отличительный признак ГЛПС — снижение количества мочи. Лопушов добавил, что это основной симптом, на который нужно обратить внимание врача. При сборе анамнеза обязательно следует уточнить, выезжал ли ранее человек на природу или убирался на даче.