Хирург призвал родителей не пропускать плановые обследования детей

01 июня 2026, 17:25

Хирург Никитский: некоторые патологии почек у детей могут протекать бессимптомно

Врожденные патологии у детей могут долго протекать бессимптомно, поэтому нельзя пропускать плановые обследования. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, детский уролог и хирург Михаил Никитский.





По его словам, одной из самых серьезных проблем в детской урологии становится позднее выявление врожденных патологий почек и мочевыводящей системы. Так, даже одна пропущенная диагностика может стоить ребенку органа, подчеркнул врач. Он уточнил, что речь идет о гидронефрозе и пузырно-мочеточниковом рефлюксе, при которых нарушается нормальная работа почек и отток мочи.





«Крайне важно не пропускать скрининговые УЗИ в первый месяц жизни ребёнка и в дальнейшем проходить плановые обследования. Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5-10 годам ребёнок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», — отметил Никитский в разговоре с RuNews24.ru.