Хирург призвал родителей не пропускать плановые обследования детей
Врожденные патологии у детей могут долго протекать бессимптомно, поэтому нельзя пропускать плановые обследования. Об этом предупредил кандидат медицинских наук, детский уролог и хирург Михаил Никитский.
По его словам, одной из самых серьезных проблем в детской урологии становится позднее выявление врожденных патологий почек и мочевыводящей системы. Так, даже одна пропущенная диагностика может стоить ребенку органа, подчеркнул врач. Он уточнил, что речь идет о гидронефрозе и пузырно-мочеточниковом рефлюксе, при которых нарушается нормальная работа почек и отток мочи.
«Крайне важно не пропускать скрининговые УЗИ в первый месяц жизни ребёнка и в дальнейшем проходить плановые обследования. Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5-10 годам ребёнок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», — отметил Никитский в разговоре с RuNews24.ru.
Специалист добавил, что взрослые часто ориентируются только на жалобы детей. Однако при врожденных заболеваниях почек ребенок может хорошо себя чувствовать. Так, родители часто приходят уже тогда, когда время упущено. Профилактика почти всегда лучше операции, и чем раньше выявляется проблема, тем больше шансов сохранить здоровье ребенка без серьёзных вмешательств, заключил Никитский.