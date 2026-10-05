Россиянам рассказали о норме безделья в день

05 октября 2026, 20:02

Психотерапевт Крашкина: Правильной нормы безделья в минутах не существует

Фото: iStock/Viktoria Korobova

Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья, которая нужна для отдыха, не существует. Об этом пишет «Лента.ру».