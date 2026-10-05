Россиянам рассказали о норме безделья в день
Психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что универсальной «дневной нормы» безделья, которая нужна для отдыха, не существует. Об этом пишет «Лента.ру».
Специались советует обращать внимание на своё состояние и заранее планировать короткие перерывы, когда от вас ничего не требуется. Это время не обязательно проводить в соцсетях, поскольку такие действия поддерживают мозг в режиме постоянной активности.
Вместо этого, по словам Крашкиной, лучше прогуляться без конкретной цели, выпить чашку кофе в тишине или несколько минут смотреть в окно, позволяя своим мыслям свободно течь. Важно, чтобы такой отдых действительно восстанавливал силы, а не превращался в способ избежать жизни и важных задач, заключила психотерапевт.
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