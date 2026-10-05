Терапевт назвала три способа снизить риск диабета

05 октября 2026, 19:50

Терапевт Чернышова назвала активный образ жизни способом снизить риск диабета

Фото: iStock/Maya23K

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три способа снизить риск сахарного диабета. Об этом пишет aif.ru.