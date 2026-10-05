Терапевт назвала три способа снизить риск диабета
Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала три способа снизить риск сахарного диабета. Об этом пишет aif.ru.
Для предотвращения диабета специалист рекомендовала в первую очередь контролировать вес. Она подчеркнула, что индекс массы тела не должен превышать 25, а объём талии — 80 сантиметров для женщин и 100 сантиметров для мужчин.
Чернышова также указала на важность физической активности. Кардиологи советуют уделять 150 минут интенсивной ходьбе в неделю, отметила терапевт.
Кроме того, она посоветовала обратить внимание на питание. Врач добавила, что рацион должен включать натуральные продукты и избегать избытка калорий.
Чернышова сообщила, что все эти факторы являются модифицируемыми, то есть на них можно повлиять. Однако существуют и немодифицируемые риски, такие как генетика и возраст. Врач заключила, что женщины, которые перенесли гестационный диабет, или диабет беременных, находятся в группе повышенного риска.
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