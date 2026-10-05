Стало известно, почему нельзя постоянно дышать ртом
Из-за постоянного ротового дыхания возрастает риск респираторных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-оториноларинголог, специалист превентивной медицины и лор-хирург сети клиник «Атлас» Надежда Миронова.
По ее словам, при дыхании через рот слизистая оболочка не получает достаточного увлажнения, становится тоньше и теряет свои защитные свойства. Слюна включает в себя компоненты и микроорганизмы, которые помогают в местной иммунной защите. В связи с этим специалист утверждает, что постоянное дыхание через рот увеличивает вероятность респираторных заболеваний.
Миронова отметила, что при дыхании через рот уменьшаются жевательные мышцы и круговая мышца рта. Со временем это может привести к привычке держать рот приоткрытым, что, в свою очередь, может вызвать нарушения прикуса. Согласно мнению эксперта, длительная заложенность носа без насморка не должна рассматриваться как обычная простуда.
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