Стало известно, почему нельзя постоянно дышать ртом

05 октября 2026, 12:59

Врач Миронова: ротовое дыхание повышает риск респираторных заболеваний

Фото: iStock/fizkes

Из-за постоянного ротового дыхания возрастает риск респираторных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-оториноларинголог, специалист превентивной медицины и лор-хирург сети клиник «Атлас» Надежда Миронова.