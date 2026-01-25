В Госдуме объяснили, зачем в России вводят единый QR-код для платежей
Депутат Госдумы Говырин: единый стандарт QR-кодов ускорит оплату в магазинах
Депутат Госдумы Алексей Говырин разъяснил введение в России единого QR-кода для переводов.
В беседе с «RT» Говырин отметил, что нововведение упростит процесс оплаты для потребителей.
«Для покупателя это прежде всего про меньшее количество лишних действий и сбоев: не нужно разбираться, какой именно QR-код подходит конкретному банку, искать отдельную кнопку под конкретный сервис или просить показать другой код», — объяснил депутат.По словам парламентария, такая система автоматически заполняет реквизиты при считывании кода, что снижает риск ошибок. Говырин добавил, что единый формат сохранит привычный сценарий оплаты, даже если человек сменит банк или использует разные приложения. Для торговых точек это уменьшит путаницу на кассе, а покупатели потратят меньше времени на оплату.