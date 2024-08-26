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Россиянам рассказали о новых правилах установки камерна дорогах

Депутат Федяев предупредил о новых правилах установки камер на дорогах
26 августа 2024, 06:21
Фото: IStock/wastesoul

Фото: IStock/wastesoul

Единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.

«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», – предупредил он.



Депутат добавил, что решения об установке камер ГИБДД будут принимать власти региона, через который проходит дорога. В этом процессе будут участвовать и владельцы автомагистрали. Все решения должны приниматься по согласованию с ГИБДД, сказал Федяев.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, будет регулировать установку камер на автомагистралях в России с 1 сентября. Ранее нормы установки дорожных камер регулировались актами различных министерств, но новый федеральный закон будет регулировать их с осени 2024 года.

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Тихон Страстной 26 августа: Какие подарки сулят беду и как избежать одиночества
Православные вспоминают святителя Тихона Задонского 26 августа
26 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto/Maria_Kutinska

В понедельник, 26 августа 2024 года, верующие вспоминают святого Тихона Задонского и блаженного Максима Исповедника. В народе эту дату называли Тихон Страстной или Максимов день. Из глубины веков в наше время тянутся множество примет, обычаев и верований, которым предки неукоснительно следовали, а также строгие запреты, обозначающие, что можно и нельзя делать 26 августа.
Об особенностях празднования Тихона Страстного, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Тихон Страстной: история

Фото: istockphoto/dimid_86

26 августа православные верующие встречают сразу несколько важных церковных событий — Второе обретение мощей Тихона Задонского, Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского, Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, а также трех святынь — Минской, «Страстной» и «Семистрельной» икон Божией Матери. Расскажем чуть подробнее о каждом из святых.

Тихон Задонский

Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей) родился в очень бедной семье в 1724 году. С детства жил в нищете, работал ради куска хлеба и едва избежал службы в армии, поступив в Новгородскую семинарию, где позже стал преподавателем.

После чудесного спасения от смерти и пророческих видений Тихон принял монашество в 1758 году. В 1761 году стал епископом, известным своими проповедями и борьбой с языческими традициями.

Считается, что Святой Тихон обладал даром прозрения и мог творить чудеса, читая мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его правления и в частности, предрек, что Россия спасется, а захватчик Наполеон погибнет.

Из-за ухудшения здоровья ушел на покой в Задонский монастырь, где посвятил себя молитве, благотворительности и писательству. Был скромен и милосерден, помогал заключенным и бедным. Умер в 1783 году, его мощи упокоили в склепе Задонского монастыря и признали их нетленными, а в 1861 году Тихон был причислен к лику святых.

Праздник Второго обретения мощей Тихона Задонского связан с событиями прошлого века, когда останки святого попали в руки раскольников, а после были отправлены в музей Орла. Во время боев Великой Отечественной войны верующим удалось спасти мощи из охваченного пламенем города. В 1947 году их выставили в соборе Орла, но при Хрущеве вновь отправили в музей. Лишь в 1988 году святыню вернули церкви. В 1991 году мощи вернулись в Задонский монастырь и с тех пор остаются там.

Блаженный Максим Московский

Святой Максим жил в XV веке, в трудные для России времена, когда народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий. Он утешал бедных словами:
«За побои покайся и поклонись, не плачь, что бит — плачь, что не бит; за терпение Бог даст спасение»
Но не только простых людей поддерживал святой. Он также смело обличал богатых и знатных, говоря им:
«Бог знает всякую неправду; ни ты Его, ни Он тебя не обманет»
Максим скончался 11 ноября 1434 года и был похоронен у церкви Бориса и Глеба. На его могиле стали происходить чудесные исцеления людей. В 1547 году митрополит Макарий повелел праздновать его память, и 13 августа (26 августа) были обретены его нетленные мощи.

Преподобный Максим Исповедник

Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе, получил хорошее образование, а после смог стать секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он оставил государственную службу и ушел в монастырь, где принял постриг и был избран игуменом.

Он активно боролся с ересью монофелитов, которые утверждали, что у Христа только одна природа — божественная. Преподобный проповедовал в разных городах, участвовал в диспутах и соборах, где осуждал язычников. За свои убеждения он был сослан и подвергнут пыткам, во время которых ему отрубили язык и правую руку. Но вскоре Господь сотворил чудо и вернул ему способность говорить и писать.

Преподобный Максим предсказал свою кончину и умер 13 августа (26 августа) 662 года, оставив богатое богословское наследие.

В греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь, которое могло быть приурочено к кончине преподобного.

Тихон Страстной: традиции

Фото: istockphoto/Alena_Zolot

На Руси в день Тихона Страстного продолжали готовиться к зиме. Предки завершали полевые работы и заготавливали продукты, веря, что усердие принесет благополучие семье в холодные месяцы. Важно было не лениться, а также заняться большой уборкой всего дома.

Традиционно поминали усопших, посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Для защиты от злых духов в этот день раскладывали по дому чертополох, особенно над дверью и под порогом. Считалось, что он отпугивает нечистую силу.

Молились святому Тихону Задонскому и иконе «Страстной» Божией Матери о защите от бедствий, пожаров, болезней и пьянства. По традиции, обходили дом с иконами для защиты семьи. Также собирали полынь и раскладывали по углам дома, окуривали травами помещения для очищения перед зимой.

Предки верили, что на Тихона Страстного нельзя принимать в подарок белые полотенца, так как они могут навлечь тяжелую болезнь.

По другим поверьям, холостым мужчинам и незамужним женщинам нельзя спать в этот день на двух подушках одновременно, чтобы избежать одиночества и проблем в обустройстве личной жизни.

Что можно делать 26 августа

Фото: istockphoto/ipopba

На Тихона Страстного предки старались прощать обиды и сами просили прощения. Они верили, что это принесет мир и покой, а вражда только ухудшит жизнь. Из поколения в поколение передавали мудрость, что прощение врагов помогает обрести душевное равновесие.

В некоторых местах в этот день посещали могилы умерших родственников. Уходя с кладбища, не следовало оборачиваться. Вечером вся семья собиралась за столом, оставляя одно пустое место и набор приборов для усопших.

Также в этот день старались «сдувать» болезни. Люди терли больное место, поднимали руки к небу и дули на ладони, надеясь, что птицы унесут недуг с собой.

Женщины, переживавшие из-за неразделенной любви, проводили обряды отворота. Они приносили ветку ели из леса, привязывали ее платком к яблоне, веря, что хвоя поможет избавиться от безответных чувств.

Что нельзя делать 26 августа

Фото: istockphoto/I love takeing photos and i think that is a really great opportunity for me to share them

Говорили на Максимов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:
  • запрещается есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и пить спиртное — близится к концу Успенский пост;
  • нельзя принимать в дар белое полотенце, чтобы не навлечь болезнь;
  • одинокие мужчины и женщины не спали сразу на двух подушках, чтобы не остаться в одиночестве насовсем;
  • не советовали доедать за детьми, чтобы не забрать их удачу;
  • запрещалось ругаться и сквернословить, иначе ждать беды;
  • не вспоминали о печальном прошлом, чтобы не перетянуть беды в настоящее.

Народные приметы о погоде 26 августа

Фото: istockphoto/Tarja Miettinen

На Руси верили, что погода на Тихона Страстного может многое рассказать о будущих днях:
  • сильный дождь 26 августа — впереди снежная зима;
  • туман окутал лес — осенью будет богатый урожай грибов;
  • безветрие на Тихона Страстного связывали со штормовыми ветрами через три дня;
  • на березах пожелтели листья — скоро заморозки;
  • жаркий и ясный день — зима будет холодной;
  • прохладный и ненастный день — зима будет теплой;
  • активно квакают лягушки — скоро вернется жара и зной;
  • покрытую дымкой луну называли предвестником непогоды;
  • громко ухают совы — погода сменится на противоположную.

Именины 26 августа

Фото: istockphoto/IvanMikhaylov

Имена для мальчиков или девочек, родившихся 26 августа, можно узнать с помощью именины. Их на Тихона Страстного отмечают:
  • Алексей;
  • Тихон;
  • Василий;
  • Иван;
  • Максим;
  • Николай;
  • Серафим;
  • Ксения;
  • Евдокия.

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«Дурову нечего скрывать»: команда Telegram прокомментировала задержание гендиректора
Команда Telegram: мессенджер соблюдает законы ЕС, в том числе о цифровых услугах
25 августа 2024, 22:58

Фото: istock/Olga Ihnatsyeva

Команда Telegram впервые с момента задержания гендиректора Павла Дурова прокомментировала случившееся. По их словам, мессенджер соблюдает все законы ЕС, в том числе о цифровых услугах, модерация соответствует всем стандартам и постоянно улучшается.
«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мессенджер есть у почти миллиарда человек по всему миру, которые пользуются им для общения и в качестве источника важной информации.
«Ждем скорейшего разрешения данной ситуации. Телеграм со всеми вами», — заключила команда Telegram.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram могут обвинить сразу по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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#мессенджеры
#соцсети
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«Тайная встреча» Дурова и Путина в Баку: О чем договорились, что будет с Telegram
Дугин: Дуров мог встретиться с Путиным в Баку, чтобы договориться о возвращении
25 августа 2024, 16:51

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Основатель Telegram Павел Дуров мог встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку накануне задержания. Что об этом известно и может ли встреча быть связана с блокировками Telegram — читайте в материале «Радио 1».

Когда Павел Дуров приезжал в Азербайджан

Азербайджанская газета BakuPost 17 августа сообщала, что Павел Дуров прибыл в Баку. В графике основателя Telegram был запланирован ряд встреч с некими высокопоставленными чиновниками, но детали не раскрывались.

Дуров улетел в Париж из Баку вечером 24 августа на самолете. На борту также находились телохранитель и неизвестная девушка.

Визит Путина в Азербайджан

Президент РФ прилетел в столицу Азербайджана 19 августа. График российского лидера был заполнен официальными мероприятиями в рамках двухдневного визита. Предположительно, в этот же день он мог встретиться с Дуровым.

Что известно о встрече Павла Дурова и Владимира Путина

Утром 20 августа Телеграм-канал Baza проинформировал, что Путин в Баку якобы мог провести встречу с Дуровым, но по неизвестным причинам отказался. О причинах и предполагаемой теме беседы изданию ничего неизвестно.

По данным Telegram-канала REDACTED P6, данные о якобы несостоявшейся встрече Путина и Дурова распространяются по указаниям администрации российского президента. Отмечается, что Путин и Дуров уже были лично знакомы на момент предполагаемой встречи в Баку.
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Как пишет канал INSIDER-T, встреча все же была. Сведения об отказе Путина якобы вбросили в сеть «лоббисты блокировки мессенджера».

«По информации источника из АП, встреча состоялась и длилась не больше часа: Павел Дуров в короткой беседе объяснил Владимиру Путину свою позицию, что Telegram никогда не пойдет на блокировки каналов по политическим мотивам. Дуров подчеркнул, что в нынешних условиях в Telegram доминирует российская пропаганда. Как пример он привел многочисленные жалобы украинских властей с просьбой заблокировать российские каналы. Дуров отметил, что Telegram готов сотрудничать с властями РФ в направлении борьбы с терроризмом», — утверждает канал.
Как пишет канал, главным интересом российского президента стал вопрос о возможности отключения Telegram в стране, регионе или городе. Дуров заявил, что этот функционал сейчас разрабатывается и он сообщит администрации президента, когда он будет готов.

Философ Александр Дугин заявил, что арест Дурова — это последнее доказательство невозможности соблюдать нейтралитет во время «тотальной войны».

«Это последнее доказательство того, что нейтралитет во время тотальной мировой войны соблюсти не получится ни у кого. Есть два непримиримых ополчившихся друг на друга мира. Мы и они. А между нами пропасть», — написал философ в своем Телеграм-канале.
Как считает Дугин, Дуров летал в Азербайджан с целью встретиться с Владимиром Путиным. Миллиардер планировал договориться о возвращении на родину, но он «не сдался безоговорочно». Недооценив ситуацию, основатель Telegram отправился во Францию, где «Запад его тут же прихлопнул», считает Дугин.
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
«Теория большого заговора»: юрист объяснил арест Дурова во Франции
«Путин в Баку. И случайно там может оказаться Павел Дуров, гениальный глобальный бизнесмен из России, создатель "ВКонтакте" и Telegram. Есть им, наверное, о чем поговорить при совершенно случайной встрече. А может, и нет — о чем там говорить-то?» — отмечал политолог Сергей Марков.
Автор Telegram-канала Win/Win утверждает, что ничего особенного на встрече не было.

«Павел Дуров был сегодня лишь представлен Владимиру Путину в Баку и провел с ним пятиминутный разговор. Никакие программы сотрудничества он с ним не обсуждал. Отдельные чиновники АП и представители башен Кремля имели с Дуровым более длительные контакты без обмена предложениями и уж тем более ультиматумами», — заявил автор.
Автор Телеграм-канала «Канал Визионера» считает, что Дуров стал жертвой спецоперации то ли спецслужб Франции или Британии, так как ещё год назад спокойно посещал первую. Более того, как отмечала журналистка Ксения Собчак, в начале лета Дуров намеревался посетить Францию, чтобы отдохнуть.

«Так что связь с визитом Дурова в Баку на встречу с Путиным — налицо», — утверждает автор.
После данных о возможной встрече в сети появились кадры, на которых Дуров едет где-то в азербайджанских горах на багги. Миллионер одет в черную одежду и сосредоточенно наблюдает за дорогой. Стоит отметить, что на глазах у него были солнцезащитные очки, несмотря на пасмурную погоду. Визит российского лидера в Азербайджан к тому времени завершился.

Официально встречу Путина и Дурова не подтвердили.

Связь блокировки Telegram и встречи в Баку

Пользователи обратили внимание, что возможная встреча шла вместе с несколькими случаями отказа мессенджера. Один из них произошел как раз в ходе предполагаемых переговоров в резиденции Алиева.

«Встречался ли Дуров с Путиным — подтверждений нет. В это же время с полуночи до трех часов утра Telegram неожиданно прекратил свою работу на территории России», — пишет Telegram-канал «Держиморда».
По данным «Последнего инсайдера», РКН в ночь на 20 августа тестировал полную блокировку Telegram.

«Очередная попытка блокировки произошла после законодательных новаций для каналов от 10 тыс. [подписчиков], назначения Telegram-каналов иноагентами, "наезда на военкоров" и др.», — отмечают авторы.
21 августа INSIDER-T подтвердил, что в России успешно протестировали блокировку Telegram: мессенджер на час отключился у пользователей в РФ и странах Средней Азии.

Роскомнадзор не комментировал эти сведения.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по нескольким статьям — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

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Le Figaro: Дуров собирался провести в Париже как минимум один день
25 августа 2024, 16:04

Фото: istockphoto/Brastock Images

Генеральный директор и сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров целенаправленно летел в Париж. У него во французской столице был запланирован ужин.
Об этом пишет газета Le Figaro. В публикации указано, что Дуров прилетел из столицы Азербайджана Баку на частном самолёте и собирался провести в Париже как минимум один вечер из-за запланированного ужина.

При этом, по сообщению французского телеканала TF1, российский программист и предприниматель был персоной нон грата во Франции, из-за чего избегал поездок в эту европейскую страну. Он вообще редко приезжал в Европу, предпочитая путешествовать по странам бывшего СССР, посещая Южную Америку или Объединённые Арабские Эмираты. Кстати, имея, в числе прочих, и гражданство ОАЭ.

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Умер главный конструктор ОТРК «Искандер-М» Олег Мамалыга
25 августа 2024, 15:14

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Умер создатель оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Легендарному конструктору был 91 год.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале холдинг «Высокоточные технологии» (входит в «Ростех»). Руководство и коллектив оборонного предприятия выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Всю свою трудовую жизнь Олег Мамалыга посвятил работе в Коломенском конструкторском бюро машиностроения — подразделении «Высокоточных технологий», своеобразном мозговом центре предприятия. Кроме знаменитого «Искандера», так здорово себя проявляющего в ходе СВО, конструктор принимал участие в разработке и создании первых советских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Шмель» и «Малютка», межконтинентальной ракеты «Гном», тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока» и «Ока-У»).

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Не стало известного игрока «Что? Где? Когда?» Александра Бялко
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер в возрасте 72 лет
25 августа 2024, 14:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Журналист и бывший игрок интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Бялко умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила его дочь Мария в беседе с РИА Новости. По ее словам, отца не стало накануне, 24 августа.
«Да, подтверждаю, это так», — приводят в агентстве слова Марии.
Александр Бялко родился 28 августа 1952 года в Москве. За его спиной сразу три высших образования — МИФИ, МГУ и Московский государственный пединститут иностранных языков имени Мориса Тореза. В телеигру «Что? Где? Когда?» он попал в 1979 году, а в 2000-м получил в награду «Хрустальную сову». После 2010 года Александр покинул телеклуб.

Ранее портал Classical Music News сообщал, что скончался выдающийся советский и российский пианист, народный артист России Михаил Мунтян. Музыканту было 88 лет.

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В Жуковском после благоустройства открыли парк
25 августа 2024, 11:18

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

24 августа в Жуковском в рамках Дня города прошло открытие городского парка после благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В мероприятии поучаствовал глава города Борис Аубакиров, депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин, местные депутаты, «Волонтеры Подмосковья», активисты «Молодой гвардии» и местные жители.

«Знаю, с каким нетерпением многие жуковчане ждали этого дня. Мы постарались максимально сохранить привычное нескольким поколениям жуковчан зонирование. Постоянно были на связи с инициативными группами и активными жителями, учитывали их пожелания. Например, по многочисленным просьбам на детской площадке были сохранены и отреставрированы исторические бетонные скульптуры животных. Я считаю, что это очень правильно, и они великолепно вписались в обновленный парк», — отметил Аубакиров.
Глава города также выразил благодарность всем, кто принимал участие в работе: активных жителей, проектировщиков и подрядчиков

В рамках комплексного благоустройства, проходящего в 2 этапа, обновили входную группу, пешеходные дорожки, сцену и амфитеатр, павильоны и туалет, который оборудовали комнатой матери и ребенка, а также доступом для маломобильных групп населения.

Помимо этого, появилась новая детская площадка, спортивная зона с площадкой для воркаута, павильон для проката, новое кафе и многофункциональный павильон, где можно проводить мероприятия зимой.

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В Жуковском состоялся Детский авиакосмический салон
25 августа 2024, 11:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

В Жуковском уже четвертый раз состоялся Детский авиакосмический салон. За это время ДАКС успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, ожидаемое многими жителями округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации г.о. Жуковский.
В рамках мероприятия, которое проходило 24 августа, представили экспозиции авиационной техники, современные и ретро автомобили, мототехнику, разбили военно-патриотический лагерь с полевой кухней, а также провели мастер-классы и викторины авиационной направленности. Все желающие могли встретиться и лично пообщаться с Героями СССР и России – космонавтами, заслуженными летчиками-испытателями, известными конструкторами и инженерами.

Самые маленькие посетители ДАКСа на протяжение всего дня могли пройти мастер-классы и узнать, как сделать модель самолета. Дети своими руками собрали и запустили ракету, а также научились управлять дронами.

Помимо этого, все гости «ДАКС-2024» могли погрузиться в атмосферу военно-полевого лагеря, а также ознакомиться со статической экспозицией автомототехники, которая была представлена как современными, так и ретро экспонатами.

«Уже в четвертый раз ДАКС проходит в Жуковском, и за эти годы салон успел зарекомендовать себя, как уникальное мероприятие, которого, без всякого преувеличения, ждут многие наши жители. И, что особенно радует, наши самые юные жители знакомятся с миром авиации, узнают много нового и интересного. Жуковский — это город авиации, поэтому, конечно, необходимо с самых ранних лет знакомить детей с авиацией и авиационными профессиями», — прокомментировал глава Жуковского Борис Аубакиров.
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Три свидетеля подтвердили причастность экс-замминистра МО РФ Иванова к коррупции
25 августа 2024, 10:35

Фото: istockphoto/Zolnierek

Трое свидетелей подтвердили причастность бывшего первого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова и его подельников к получению и даче взяток соответственно.
Об этом сказано в постановлении суда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении бывшего чиновника оборонного ведомства. Документ имеется в распоряжении ТАСС. В постановлении указано, что причастность Иванова, Бородина и Фомина к инкриминируемым им преступлениям подтверждается показаниями трёх свидетелей.

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Называется сумма 1 миллиард 185 миллионов рублей. По этому же делу были арестованы также бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин.

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#взятка
#минобороны рф
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