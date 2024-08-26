Россиянам рассказали о новых правилах установки камерна дорогах

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Единые требования к установке систем фото- и видеофиксации нарушений ПДД скоро вступят в силу, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Новые правила установки камер на дорогах вступят в силу с 1 сентября, отметил парламентарий.
Депутат добавил, что решения об установке камер ГИБДД будут принимать власти региона, через который проходит дорога. В этом процессе будут участвовать и владельцы автомагистрали. Все решения должны приниматься по согласованию с ГИБДД, сказал Федяев.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, будет регулировать установку камер на автомагистралях в России с 1 сентября. Ранее нормы установки дорожных камер регулировались актами различных министерств, но новый федеральный закон будет регулировать их с осени 2024 года.
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«Этой осенью вступает в силу федеральный закон №197, который впервые на федеральном уровне вводит единые требования к установке комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД», – предупредил он.
Депутат добавил, что решения об установке камер ГИБДД будут принимать власти региона, через который проходит дорога. В этом процессе будут участвовать и владельцы автомагистрали. Все решения должны приниматься по согласованию с ГИБДД, сказал Федяев.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, будет регулировать установку камер на автомагистралях в России с 1 сентября. Ранее нормы установки дорожных камер регулировались актами различных министерств, но новый федеральный закон будет регулировать их с осени 2024 года.
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Александр Климов