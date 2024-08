Россиянам рассказали о новых правилах установки камерна дорогах

Тихон Страстной: история

Тихон Задонский

Блаженный Максим Московский

«За побои покайся и поклонись, не плачь, что бит — плачь, что не бит; за терпение Бог даст спасение»

«Бог знает всякую неправду; ни ты Его, ни Он тебя не обманет»

Преподобный Максим Исповедник

Тихон Страстной: традиции

Что можно делать 26 августа

Что нельзя делать 26 августа

запрещается есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и пить спиртное — близится к концу Успенский пост;

нельзя принимать в дар белое полотенце, чтобы не навлечь болезнь;

одинокие мужчины и женщины не спали сразу на двух подушках, чтобы не остаться в одиночестве насовсем;

не советовали доедать за детьми, чтобы не забрать их удачу;

запрещалось ругаться и сквернословить, иначе ждать беды;

не вспоминали о печальном прошлом, чтобы не перетянуть беды в настоящее.

Народные приметы о погоде 26 августа

сильный дождь 26 августа — впереди снежная зима;

туман окутал лес — осенью будет богатый урожай грибов;

безветрие на Тихона Страстного связывали со штормовыми ветрами через три дня;

на березах пожелтели листья — скоро заморозки;

жаркий и ясный день — зима будет холодной;

прохладный и ненастный день — зима будет теплой;

активно квакают лягушки — скоро вернется жара и зной;

покрытую дымкой луну называли предвестником непогоды;

громко ухают совы — погода сменится на противоположную.

Именины 26 августа

Алексей;

Тихон;

Василий;

Иван;

Максим;

Николай;

Серафим;

Ксения;

Евдокия.

Об особенностях празднования Тихона Страстного, народных приметах о погоде, именинах и традициях расскажет редакция26 августа православные верующие встречают сразу несколько важных церковных событий — Второе обретение мощей Тихона Задонского, Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского, Перенесение мощей преподобного Максима Исповедника, а также трех святынь — Минской, «Страстной» и «Семистрельной» икон Божией Матери. Расскажем чуть подробнее о каждом из святых.Святитель Тихон Задонский (в миру Тимофей) родился в очень бедной семье в 1724 году. С детства жил в нищете, работал ради куска хлеба и едва избежал службы в армии, поступив в Новгородскую семинарию, где позже стал преподавателем.После чудесного спасения от смерти и пророческих видений Тихон принял монашество в 1758 году. В 1761 году стал епископом, известным своими проповедями и борьбой с языческими традициями.Считается, что Святой Тихон обладал даром прозрения и мог творить чудеса, читая мысли собеседников. В 1778 году, когда родился император Александр I, святитель предсказал многие события его правления и в частности, предрек, что Россия спасется, а захватчик Наполеон погибнет.Из-за ухудшения здоровья ушел на покой в Задонский монастырь, где посвятил себя молитве, благотворительности и писательству. Был скромен и милосерден, помогал заключенным и бедным. Умер в 1783 году, его мощи упокоили в склепе Задонского монастыря и признали их нетленными, а в 1861 году Тихон был причислен к лику святых.Праздник Второго обретения мощей Тихона Задонского связан с событиями прошлого века, когда останки святого попали в руки раскольников, а после были отправлены в музей Орла. Во время боев Великой Отечественной войны верующим удалось спасти мощи из охваченного пламенем города. В 1947 году их выставили в соборе Орла, но при Хрущеве вновь отправили в музей. Лишь в 1988 году святыню вернули церкви. В 1991 году мощи вернулись в Задонский монастырь и с тех пор остаются там.Святой Максим жил в XV веке, в трудные для России времена, когда народ страдал от татарских набегов, засух и эпидемий. Он утешал бедных словами:Но не только простых людей поддерживал святой. Он также смело обличал богатых и знатных, говоря им:Максим скончался 11 ноября 1434 года и был похоронен у церкви Бориса и Глеба. На его могиле стали происходить чудесные исцеления людей. В 1547 году митрополит Макарий повелел праздновать его память, и 13 августа (26 августа) были обретены его нетленные мощи.Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в Константинополе, получил хорошее образование, а после смог стать секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила его, и он оставил государственную службу и ушел в монастырь, где принял постриг и был избран игуменом.Он активно боролся с ересью монофелитов, которые утверждали, что у Христа только одна природа — божественная. Преподобный проповедовал в разных городах, участвовал в диспутах и соборах, где осуждал язычников. За свои убеждения он был сослан и подвергнут пыткам, во время которых ему отрубили язык и правую руку. Но вскоре Господь сотворил чудо и вернул ему способность говорить и писать.Преподобный Максим предсказал свою кончину и умер 13 августа (26 августа) 662 года, оставив богатое богословское наследие.В греческих прологах 13 августа указывается перенесение его мощей в Константинополь, которое могло быть приурочено к кончине преподобного.На Руси в день Тихона Страстного продолжали готовиться к зиме. Предки завершали полевые работы и заготавливали продукты, веря, что усердие принесет благополучие семье в холодные месяцы. Важно было не лениться, а также заняться большой уборкой всего дома.Традиционно поминали усопших, посещали кладбища, чтобы привести в порядок могилы. Для защиты от злых духов в этот день раскладывали по дому чертополох, особенно над дверью и под порогом. Считалось, что он отпугивает нечистую силу.Молились святому Тихону Задонскому и иконе «Страстной» Божией Матери о защите от бедствий, пожаров, болезней и пьянства. По традиции, обходили дом с иконами для защиты семьи. Также собирали полынь и раскладывали по углам дома, окуривали травами помещения для очищения перед зимой.Предки верили, что на Тихона Страстного нельзя принимать в подарок белые полотенца, так как они могут навлечь тяжелую болезнь.По другим поверьям, холостым мужчинам и незамужним женщинам нельзя спать в этот день на двух подушках одновременно, чтобы избежать одиночества и проблем в обустройстве личной жизни.На Тихона Страстного предки старались прощать обиды и сами просили прощения. Они верили, что это принесет мир и покой, а вражда только ухудшит жизнь. Из поколения в поколение передавали мудрость, что прощение врагов помогает обрести душевное равновесие.В некоторых местах в этот день посещали могилы умерших родственников. Уходя с кладбища, не следовало оборачиваться. Вечером вся семья собиралась за столом, оставляя одно пустое место и набор приборов для усопших.Также в этот день старались «сдувать» болезни. Люди терли больное место, поднимали руки к небу и дули на ладони, надеясь, что птицы унесут недуг с собой.Женщины, переживавшие из-за неразделенной любви, проводили обряды отворота. Они приносили ветку ели из леса, привязывали ее платком к яблоне, веря, что хвоя поможет избавиться от безответных чувств.Говорили на Максимов день и о строгих запретах, которые нужно было соблюдать, чтобы не накликать беду:На Руси верили, что погода на Тихона Страстного может многое рассказать о будущих днях:Имена для мальчиков или девочек, родившихся 26 августа, можно узнать с помощью именины. Их на Тихона Страстного отмечают: