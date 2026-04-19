В Госдуме предложили менять паспорт после 60 лет
Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил ввести замену паспорта после 60 лет. Об этом пишет РИА Новости.
В РФ наблюдается рост средней продолжительности жизни, которая достигла 74,2 года. В связи с этим парламентарий предложил ввести дополнительную замену внутреннего паспорта в возрасте 60 лет. Это позволит избежать лишних сложностей, связанных с подтверждением личности. Тем более, что загранпаспорт россияне меняют каждые десять лет, в то время как для внутреннего паспорта такая регулярная замена после 45 лет не предусмотрена, отметил Антропенко.
Депутат подчеркнул, что это особенно важно при посадке на самолет или поезд, где сотрудники служб безопасности сверяют фотографию в паспорте с внешним видом пассажира. На текущий момент, согласно действующему законодательству, российский паспорт необходимо менять при достижении 20 и 45 лет.
Читайте также: