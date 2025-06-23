Мать пропавшего без вести военного лишилась денег в надежде спасти сына

23 июня 2025, 17:48

Мошенники нажились на матери участника СВО, выманив полмиллиона рублей

Фото: iStock / Yuliia Kaveshnikova

В Ростовской области мать пропавшего без вести военнослужащего стала жертвой мошенников, пытавшихся выманить деньги под предлогом вызволения сына из плена.