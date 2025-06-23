Мать пропавшего без вести военного лишилась денег в надежде спасти сына
Мошенники нажились на матери участника СВО, выманив полмиллиона рублей
В Ростовской области мать пропавшего без вести военнослужащего стала жертвой мошенников, пытавшихся выманить деньги под предлогом вызволения сына из плена.
По информации Baza, семья Веры М служит в зоне СВО. В ноябре 2024 года женщина получила извещение о том, что ее сын Георгий пропал без вести. Поверив в то, что сын находится в плену, Вера связалась с «сотрудниками Красного Креста», которые потребовали деньги за его освобождение. Переведя 500 тысяч рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана.
После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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