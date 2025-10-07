Бдительная одинцовская пенсионерка помогла полицейским поймать мошенника
В Одинцовском городском округе полицейские помешали телефонным мошенникам, которые хотели обмануть 85-летнюю пенсионерку. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Местной жительнице позвонили якобы из Росфинмониторинга и заявили, что необходимо задекларировать её сбережения в размере 1 млн 900 тысяч рублей, внеся их на так называемый «безопасный счет». Пенсионерка поняла, что её пытаются обмануть и обратилась в полицию», – отметила Петрова.В итоге сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в мошенничестве 35-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья.
«Под контролем оперативников при передаче муляжа денег задержали злоумышленника, исполнявшего в преступной схеме роль курьера», – пояснила представитель подмосковного главка МВД.В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Одинцовский городской суд заключил фигуранта под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают соучастников и причастность подозреваемого к аналогичным эпизодам.