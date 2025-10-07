Российские пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги

07 октября 2025, 12:09

Фото: iStock/Halfpoint

В России появились случаи мошенничества, когда пенсионерки продают квартиры, а затем изображают себя жертвами обмана, чтобы вернуть деньги и при этом сохранить жильё. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».