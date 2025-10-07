Российские пенсионерки начали притворяться жертвами мошенников и воровать деньги
В России появились случаи мошенничества, когда пенсионерки продают квартиры, а затем изображают себя жертвами обмана, чтобы вернуть деньги и при этом сохранить жильё. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
По информации канала, таких случаев уже несколько. Одна из пострадавших рассказала, что в 2023 году купила квартиру у 71-летней женщины, которая разместила объявление на популярном сайте недвижимости. Покупательница запросила у продавца справку из психоневрологического диспансера и поинтересовалась причиной продажи – пенсионерка объяснила, что собирается купить сыну автомобиль и переехать в загородный дом.
Однако через две недели после сделки бывшая собственница не покинула квартиру. Вместо этого она связалась с покупательницей и заявила, что была вынуждена продать жильё и теперь осталась без крыши над головой. По её словам, полученные с продажи деньги переведены на неизвестные счета.
Покупательница обратилась в полицию и выяснила, что пенсионерка написала на неё заявление, обвиняя в сговоре с мошенниками. Сейчас дело рассматривается в суде.
