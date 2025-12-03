Пенсионера из Егорьевска запугали «финансированием ВСУ» и выманили 300 000 рублей

03 декабря 2025, 15:42

Фото: Istock / Tero Vesalainen

Егорьевские полицейские задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионера 300 000 рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратился 79-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Пенсионер рассказал, что ему позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и убедили, что доступ к его личным данным получили третьи лица.

«Звонивший утверждал, что на пожилого мужчину оформили кредит и перевели деньги в пользу ВСУ. Для сохранения сбережений их якобы было необходимо обналичить и передать приехавшему доверенному лицу для внесения на некий «безопасный счет». После выполнения инструкций житель Егорьевска понял, что его обманули, и пошёл в полицию», – уточнила Петрова.