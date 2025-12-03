Обманутому мошенниками продавцу не вернули квартиру

03 декабря 2025, 22:11

Суд не вернул квартиру обманутому мошенниками продавцу в Петербурге

Фото: istockphoto/Pawel Kacperek

В Санкт-Петербурге суд отказался вернуть квартиру пенсионерке, которая продала свою недвижимость и отдала все деньги мошенникам.