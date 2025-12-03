Обманутому мошенниками продавцу не вернули квартиру
В Санкт-Петербурге суд отказался вернуть квартиру пенсионерке, которая продала свою недвижимость и отдала все деньги мошенникам.
Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
65-летняя Наталия стала жертвой мошеннической схемы в январе 2024 года. Аферисты убедили ее передать им все накопления, а затем выставить на продажу квартиру. Сделку провели через агентство недвижимости, и пенсионерка получила девять миллионов рублей. После продажи она выехала из квартиры, ожидая, что жилье вскоре вернется к ней.
Однако спустя месяц знакомые Наталии посетили проданную жилплощадь и обнаружили там рабочих, которые делали ремонт. Поняв, что жилье, вероятно, досталось мошенникам, пенсионерка подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной.
Фемида отклонила ее иск и оставила квартиру в собственности покупателя, которого признала добросовестным.
Лебедева отметила, что само по себе убеждение истца в мнимости сделки не является основанием для ее признания недействительной. Кроме того, факт получения полной стоимости квартиры подтверждается распиской, подлинность которой истец не оспаривала в ходе судебного разбирательства.
Обманутая пенсионерка подала апелляцию, но Санкт-Петербургский городской суд также поддержал решение Выборгского районного суда, оставив его в силе.
