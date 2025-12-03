В ГД оценили ограничение доступа к игре Roblox в России
Депутат Немкин: Roblox давно стал одной из излюбленных площадок для преступников
Roblox стал излюбленной площадкой для преступников, которые маскируются под детей. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Напомним, 3 декабря Роскомнадзор ограничил доступ к игре Roblox в России. По словам депутата, другого выхода у ведомства не было, поскольку платформе на протяжении года отправляли уведомления для устранения нарушений. В итоге наступила неизбежная ответственность — логичная мера для защиты детей от злоумышленников.
«Выходят на контакт, переводят общение в другие мессенджеры, а потом — в реальную жизнь. Это не разовые инциденты, это тенденция, подтверждённая правоохранительными органами разных стран», — рассказал Немкин в разговоре с RT.
Особенно тревожной является возможность симуляции терактов, нападений на школы и других криминальных сценариев, которые выглядят безнаказанными и даже привлекательными, заключил депутат.
Тем временем глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что решение РКН заблокировать игровую площадку Roblox является верным и своевременным, его слова приводит «Москва 24».
Он уточнил, что сама игра не представляла никакой угрозы, однако в игровых чатах было много мошенников, которые вынуждали детей предоставлять им реквизиты банковских карт родителей и крали все деньги.
«Вишенкой на торте было появление внутри этого игрового пространства и в этих пресловутых, бесконтрольных чатах экстремистов и террористов, которые занимались там насаждением своей радикальной идеологии», — высказался Боярский в соцсети МАХ.