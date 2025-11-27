В Электрогорске поймали курьера мошенников, укравших у пенсионерки 350 000 рублей

27 ноября 2025, 19:49

Электрогорские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у пожилой женщины 350 000 рублей. Об этом заявила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 79-летней местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что она стала жертвой мошенников.

«Те под предлогом замены ключей для домофона якобы завладели её персональными данными. Для сохранения сбережений пенсионерка передала деньги приехавшему «доверенному лицу», после чего поняла, что её обманули. Сумму ущерба пострадавшая оценила в 350 000 рублей», – рассказала Петрова.