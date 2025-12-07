Россиянам рассказали о новой тактике мошенников
Мошенники начали использовать новую тактику обмана, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений. Они собирают персональные данные с целью получения доступа к порталу «Госуслуги» и вымогательства денег.
Об этом «Ленте.ру» сообщает пресс-служба Банка Хлынов. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, поэтому такие звонки поступают на стационарные телефоны. Мошенники представляются работниками регистратуры, участковыми медсестрами или терапевтами и используют различные предлоги для сбора личной информации.
Среди этих предлогов могут быть неудовлетворительные результаты анализов, необходимость срочной диспансеризации или запись на прием к врачу.
Чтобы «оформить запись», «подтвердить данные пациента» или «отправить результаты», мошенники просят сообщить номер паспорта, полиса обязательного медицинского страхования, СНИЛС, дату рождения и код из СМС-сообщения.
Получив нужные данные, злоумышленники взламывают аккаунт жертвы на портале госуслуг и завершают звонок. Вскоре после этого потерпевшему перезванивает другой мошенник, который под видом представителя правоохранительных органов или службы безопасности банка сообщает о «подозрительных действиях», «оформленных кредитах» или «угрозе утечки данных».
Цель этого звонка — убедить гражданина перевести деньги на так называемые «безопасные счета» или предоставить удаленный доступ к устройству. Если человек соглашается, он теряет все свои сбережения.
Банк Хлынов напоминает, что не следует сообщать конфиденциальную информацию по телефону. Ни органы власти, ни медицинские учреждения не запрашивают паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС или СМС-коды. Разговоры с аферистами следует немедленно прервать.
