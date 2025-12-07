Россиянам рассказали о новой тактике мошенников

07 декабря 2025, 16:10

Банк Хлынов: Мошенники представляются сотрудниками медучреждений

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

Мошенники начали использовать новую тактику обмана, выдавая себя за сотрудников медицинских учреждений. Они собирают персональные данные с целью получения доступа к порталу «Госуслуги» и вымогательства денег.