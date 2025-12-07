В Москве гаишник остановил грузовик с потерявшим сознание водителем

07 декабря 2025, 15:29

МВД: В Москве сотрудник ГАИ остановил грузовик с шофером без сознания

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

В Москве инспектор ДПС предотвратил потенциальную дорожную аварию, остановив грузовик с водителем, который оказался без сознания.