В Москве гаишник остановил грузовик с потерявшим сознание водителем
В Москве инспектор ДПС предотвратил потенциальную дорожную аварию, остановив грузовик с водителем, который оказался без сознания.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале, старший лейтенант полиции Павел Сметанин, находясь на маршруте патрулирования на улице Академика Скрябина, заметил большегруз, который двигался по встречной полосе.
Несмотря на попытки полицейских остановить фуру, она продолжала движение.
Оценив ситуацию, инспектор быстро открыл дверь движущегося грузовика и обнаружил, что водитель не подает признаков жизни. Сметанин поднялся в кабину и смог остановить транспортное средство. На место происшествия вызвали скорую помощь, но, к сожалению, спасти водителя не удалось.
Ирина Волк отметила, что оперативные и решительные действия сотрудника Госавтоинспекции помогли избежать аварии, в которой могли пострадать другие водители и пешеходы.
Читайте также: