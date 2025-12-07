В России предложили ввести уголовную ответственность с 12 лет

07 декабря 2025, 14:24

Слуцкий предложил наказывать за убийства и половые преступления с 12 лет

Фото: iStock/Yingko

Депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности за половые преступления и убийства до 12 лет. Об этом сообщается на сайте партии.