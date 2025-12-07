В России предложили ввести уголовную ответственность с 12 лет
Депутат Госдумы и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил снизить возраст уголовной ответственности за половые преступления и убийства до 12 лет. Об этом сообщается на сайте партии.
По мнению парламентария, наказать подростка-преступника необходимо в том случае, если он экспертиза подтвердит, что он осознавал свои действия и самостоятельно ими руководил.
Он также отметил, что поводом для такого предложения стали история из Екатеринбурга, где 13-летний мальчик преследовал 10-летнюю девочку. СК возбудил уголовное дело, однако школьник может избежать наказания из-за своего возраста.
Политик подчеркнул, что на такие инциденты нужно реагировать не эмоциями, а продуманными решениями, которые могут повысить безопасность детей.
