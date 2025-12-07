В Москве объявили эвакуацию в Новой Третьяковке
В Новой Третьяковке объявили эвакуацию. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
По его данным, в помещении сработала сигнализация, и посетителей по громкой связи попросили его покинуть. На опубликованных кадрах видно, как людей стали массово выводить из здания. Другие подробности пока неизвестны.
В конце ноября сообщалось об эвакуации в башне «Федерация» в «Москва-Сити». В здании сработала пожарная тревога из-за дыма, который шел с четвертого по тринадцатый этаж. На прикрепленной записи видно, как люди покидают помещение под звуки сирены.
